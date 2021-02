Bắt giữ nam thanh niên đánh cha dượng tử vong tại chỗ

Công an huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận mới đây đã tiến hành tạm giữ Lê Thanh Hải (20 tuổi, trú tại thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) nhằm phục vụ công tác điều tra vụ án xảy ra vào chiều ngày 15/2 trên địa bàn huyện.

Cụ thể, khoảng 17h ngày 15/2, ông Huỳnh Văn Nga (36 tuổi) và vợ là bà Thông Thị Chín nảy sinh mâu thuẫn và cãi vã. Thấy vậy, đối tượng Hải (con riêng của bà Chín) đã cầm một cây gỗ chạy tới, đánh vào đầu ông Thông. Cú đánh mạnh khiến nạn nhân gục xuống, tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo về vụ việc, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, trưng cầu giám định pháp y, đồng thời tạm giữ Hải để điều tra, làm rõ vụ án.

Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Tuấn Kiệt/ Tri thức trực tuyến

Trước đó, vào hôm 12/2, một vụ án mạng nghiêm trọng đã xảy ra tại phường Long Tường, TP Thủ Đức (TP.HCM). Theo đó, người dân sau khi phát hiện 2 thi thể nam giới ở trước một căn nhà trên địa bàn phường đã ngay lập tức trình báo công an.

Lực lượng chức năng nhận được tin trình báo từ người dân mau chóng vào cuộc điều tra. Kết quả khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi cho thấy thi thể hai nạn nhân đều có dấu vết tác động ngoại lực, nhiều vết máu còn vương vãi. Căn cứ trên những thông tin này, công an đặt ra nghi vấn đây là một vụ án mạng.

Tại gần hiện trường, công an phát hiện và bắt giữ đối tượng Phan Tường Minh đang cố thủ trong nhà. Sau quá trình đấu tranh, đối tượng cuối cùng khai nhận vào khuya ngày 11/2, Minh ngồi nhậu cùng anh trai ruột là Phan Tấn Hồng, người quen Nguyễn Thanh Hưng (49 tuổi) và một người tên N. N sau đó đã đi về trước, chỉ còn Minh, Hồng và Hưng ngồi nhậu tiếp.

Trong cơn say, kèm theo ảo giác ma túy đá chưa tan hết, Minh tưởng Hồng và Hưng là hai người từng xảy ra mâu thuẫn với mình nên đã gói cục đất vào áo, đập nhiều lần vào đầu của các nạn nhân khiến họ tử vong tại chỗ. Gây án xong, đối tượng vào trong nhà ngủ và bị công an bắt giữ. Vụ việc hiện đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

