Bắt gặp chồng cùng bạn bè 'tòm tem' với gái lạ, vợ sẵng giọng tuyên bố một câu xanh rờn

Mới đây, trên mạng xã hội TikTok vừa xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh vợ bắt quả tang chồng cùng các người bạn của mình đi "hú hí" với gái lạ bên ngoài.

Theo đoạn clip ghi lại, người vợ vào đến tận sảnh một nhà nghỉ thì thấy chồng đang ngồi cùng 2 người đàn ông khác. Đáng chú ý, cùng lúc này có 4 cô gái trẻ đẹp, ăn mặc gợi cảm cũng xuất hiện ở đây.

Your browser does not support the video tag.

Khi thấy người vợ chĩa camera quay hình ảnh, 3 cô gái vội dắt nhau ra nơi khác, còn một cô gái khác thì quay mặt vào bàn tiếp tân tránh camera.

Lúc này, người vợ chĩa camera vào một người đàn ông, lớn giọng "giới thiệu": "Đây này bản mặt chồng tôi đây này. Ai có nhu cầu gọi cho chị. Chị trả tiền, riêng chồng chị là 5 em "xơi" một lần luôn".

... Thấy người vợ xuất hiện ở sảnh khách sạn, các cô gái liền bỏ đi nơi khác để tránh camera điện thoại



Không những vậy, người vợ cũng không ngại quảng bá luôn khả năng "giường chiếu" của chồng mình: "Chồng chị máu lắm, một ngày 20 lần luôn".

Nghe người vợ nói vậy, người đàn ông và 2 người bạn ngồi bên cạnh chỉ biết ngồi im, thi thoảng người chồng đưa tay lên che miệng cười tủm tỉm như "trêu ngươi" người vợ.

Đoạn clip xuất hiện trên mạng xã hội nhanh chóng nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ ra cảm thông với người vợ khi có người chồng trăng hoa. Có lẽ, bản thân chị khi quyết định đăng tải đoạn clip này lên trên mạng xã hội cũng đã đau khổ và phiền lòng rất nhiều.

Đồng thời, đa số ý kiến đều hướng đến việc chỉ trích thói trăng hoa, không chung thủy của người chồng. Không chỉ phá nát hạnh phúc gia đình bấy lâu mà còn khiến người vợ bị tổn thương tinh thần, ám ảnh tâm lý nặng nề.

Tác giả: Phương Linh

Nguồn tin: saostar.vn