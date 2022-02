Bắt đến 4 nghi can trong vụ học sinh lớp 9 tử vong ở Bình Phước

Trưa 20-2, Công an tỉnh Bình Phước cho biết đã bắt được 4 nghi can liên quan đến vụ án mạng xảy ra ở huyện Phú Riềng vào trưa 19-2.

Chiếc mũ bảo hiểm được 4 nghi can dùng đánh em P.G.H

Như Báo Người Lao động đã đưa tin, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 19-2, em P.G.H (15 tuổi, học sinh Trường THCS Nguyễn Du, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) sau khi tan học, đã đi bộ trên đường ĐT.741 (hướng từ TP Đồng Xoài đi huyện Phú Riềng) thì bất ngờ bị một số kẻ lạ mặt, dùng mũ bảo hiểm tấn công khiến em này ngã xuống đường bất tỉnh.

Nạn nhân sau đó được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trên đường đến bệnh viện.

...

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Phước đã phối hợp Công an huyện Phú Riềng tổ chức truy bắt các nghi can có liên quan. Tối cùng ngày, 4 nghi can gồm Lê Văn Ch., Lý Văn B., Hồ Nhật H. (cùng 16 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) và Phạm Khánh H. (16 tuổi, ngụ huyện Phú Riềng) đã bị công an bắt giữ.

Nhóm này khai, do có xích mích từ trước nên đã đợi P.G.H trước cổng Trường THCS Nguyễn Du. Khi thấy P.G.H vừa ra khỏi cổng trường thì cả 4 xông vào đánh hội đồng. Đến lúc nạn nhân gục ngã dưới đất thì cả 4 mới bỏ chạy.

Hiện vụ án mạng khiến nam sinh lớp 9 bị đánh tử vong vẫn đang được Công an tỉnh Bình Phước phối hợp Công an huyện Phú Riềng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Thảo Nguyễn

Nguồn tin: Báo Người Lao động