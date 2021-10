Bắt cán bộ xã ở Nghệ An ‘ăn chặn’ tiền hỗ trợ thiên tai

Ngày 19/10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Thị Duyên, Kế toán của UBND xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn do liên quan đến sai phạm trong việc chi trả, hỗ trợ thiệt hại do thiên tai gây ra trên địa bàn xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn.

Phan Thị Hoài (áo đỏ), công chức Địa chính - Nông nghiệp xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn bị bắt.



Trước đó, Công an huyện Anh Sơn đã khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với Nguyễn Thị Ngọc Ánh (SN 1981), Chủ tịch UBND xã Khai Sơn về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”,

Phan Thị Hoài (SN 1992), công chức Địa chính - Nông nghiệp xã Khai Sơn và Nguyễn Thị Kim Liên (SN 1968), cán bộ hợp tác xã về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn, trong khi thi hành công vụ".

Hiện cơ quan công an đang điều tra, làm rõ quá trình lập danh sách, phê duyệt cũng như giải ngân chi trả ở tất cả các thôn của xã Khai Sơn có người dân được hỗ trợ thiệt hại do thiên tai gây ra.



Tác giả: TRẦN LỘC

Nguồn tin: Báo VTC News