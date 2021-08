Bắt 5 thanh thiếu niên tổ chức 'đập đá' giữa mùa dịch tại Hà Tĩnh

Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa tiến hành bắt giữ 5 thanh thiếu niên tổ chức sử dụng ma túy đá giữa mùa dịch.

Trước đó, vào khoảng 23h55 ngày 21/8, tại Nhà văn hoá TDP Phúc Xuân, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc, lực lượng phòng chống ma tuý Công an huyện phối hợp với Công an thị trấn Nghèn phát hiện và bắt giữ 5 thanh thiếu niên đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý đá.

Nhóm thanh thiếu niên tổ chức sử dụng ma túy đá có tuổi đời rất trẻ, trong đó có 3 trường hợp chưa đủ 16 tuổi. Ảnh: Công an huyện Can Lộc

...

Qua quá trình điều tra, 5 đối tượng này đang có tuổi đời rất trẻ gồm: Đ.N.H (SN 2006), trú tại TDP6, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh; N.Đ.J (SN 2005), trú tại TDP Phúc Xuân, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc; N.T.Q (SN 2006), trú tại thôn Đông Mỹ, xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc; H.V.K (SN 2001), trú tại thôn Liên Sơn, xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc và N.V.V (SN 1999), trú tại TDP Hồng Vinh, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng Công an huyện Can Lộc đã thu giữ được 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá và một số tang vật có liên quan.

Hiện, vụ việc đang được Công an huyện Can Lộc tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Minh Tiến

Nguồn tin: antt.nguoiduatin.vn