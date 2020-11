Bão Vamco cận kề, miền Trung nơm nớp nỗi lo sạt lở kinh hoàng

Rùng mình trước sạt lở kinh hoàng miền núi Quảng Nam - Ngày 11/11, tại Km66 Quốc lộ 40B, đoạn qua thôn 3, xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, xảy ra vụ sạt lở đất đe dọa 9 người dân. Hậu quả, 1 người bị thương, 1 người mất tích. Đúng 1 ngày sau, cũng tại địa điểm này khi lực lượng cứu hộ đã tìm kiếm nạn nhân thì ngọn núi lại đỗ úp xuống. May mắn không có thiệt hại thêm về người. - Chiều 10/11, mưa lớn khiến đất tại 1 ngọn đồi ở thôn An Mỹ, xã Tam Lãnh, huyện Phú Ninh sạt lở vùi lấp khiến 1 người. - Ngày 28/10, vụ sạt lở vùi lấp 54 người ở xã Trà Leng, huyện Nam Trà My. Trong số này, 9 người chết, 13 người mất tích, số còn lại bị thương nặng. - Ngày 28/10, vụ sạt lở xã Trà Vân, huyện Nam My khiến 8 người chết. - Ngày 28/10, tại thôn 6, xã Phước Lộc, huyện Phước Sơn xảy ra 1 vụ sạt lở khiến 11 người bị vùi lấp. Trong số này, 5 người đã tử vong, 6 người mất tích. - Ngày 27/10, 2 cán bộ xã Phước Lộc, huyện Phước cũng bị sạt lở vùi lấp. Ngoài ra, có đến cả trăm vụ sạt lở khác gây thiệt hại về tài sản, nhà cửa, đường xá, gây nên tình cảnh cô lập cho hàng trăm người dân huyện miền núi tỉnh Quảng Nam. Ở các vụ việc, lực lượng công an, quân đội, chính quyền đã vào cuộc bằng tất cả ý chí, nhân lực, vật lực... để thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn giảm bớt thiệt hại mà tai ương gây ra.