Nói về sao Việt có cuộc sống kín tiếng và viên mãn sau kết hôn không thể quên kể đến "Công chúa bong bóng" Bảo Thy. Từ khi chính thức về chung một nhà với ông xã đại gia, Bảo Thy được chăm sóc và yêu chiều như một "bà hoàng". Bằng chứng là mới đây, cô còn được ông xã thuê 1 villa đắt đỏ cạnh biển để nghỉ ngơi trong những ngày giãn cách xã hội.

Bảo Thy ​được ông xã thuê 1 villa riêng để nghỉ ngơi.

Bảo Thy khoe ảnh bikini, fan nhanh chóng soi được chi tiết bất hợp lý này

Do được nhà chồng chăm quá kỹ, dạo gần đây Bảo Thy thường xuyên "than trời trách đất" do tăng cân vèo vèo đến không dám khai số kí hiện tại vì sợ mọi người "xỉu". Cho đến mới đây, tranh thủ lúc được ra biển, Bảo Thy đã "liều mình" diện bikini khoe body gợi cảm, nóng bỏng chẳng kém ai. Để tự an ủi bản thân, bà xã đại gia Phan Lĩnh viết: "Ai thích gầy chứ riêng Thy thì Thy thấy phụ nữ đầy đặn dễ cưng hơn. Diện bikini để khoe dáng tròn xinh nè".

Mới hôm trước than tăng cân vèo vèo, nay Bảo Thy đã tự tin diện bikini phô diễn body.

Dưới phần bình luận, dân tình dành nhiều lời khen cho vóc dáng nuột nà của nữ ca sĩ, tuy nhiên một số người lại soi ra trong 1 bức ảnh cận body, Bảo Thy đã can thiệp photoshop để bóp eo cho gọn hơn. Có thể thấy, bối cảnh xung quanh Bảo Thy đã bị méo và lệch 1 phần, rõ nhất là những vị trí gần vòng 2 của cô. Trước đó, khi đăng loạt ảnh check-in tại villa Bảo Thy cũng vướng bàn tán cho rằng cô đã dùng phần mềm chỉnh ảnh để kéo chân, ngay sau đó, nữ ca sĩ đã phải lên tiếng khẳng định: "Chân chị dài đó giờ mà!".

Mặc dù đã tự an ủi bản thân tròn tròn xíu cho đẹp, tuy nhiên dường như Bảo Thy vẫn cần chút photoshop cho tự tin hơn.

Dân tình rần rần "xịt máu mũi" trước loạt ảnh bikini của Bảo Thy.

Trước đó, Bảo Thy cũng bị soi dùng phần mềm chỉnh ảnh để kéo chân.

Bảo Thy lên tiếng khẳng định cô sở hữu chân dài từ trước đến nay.

Tác giả: NA

Nguồn tin: doisongplus.vn