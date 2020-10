Ban QLDAXD thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh): Làm khó doanh nghiệp?

Đơn vị không trúng thầu kiến nghị



Theo tìm hiểu của phóng viên, sau khi được UBND thị xã Kỳ Anh phê duyệt hồ sơ mời thầu, bên mời thầu tiến hành đăng tải gói thầu số 01-XL: Thi công xây dựng công trình Trường THCS Kỳ Thịnh (điểm mới) lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.



Mở thầu lần 1: Ngày 30/07, Bên mời thầu tiến hành đăng tải E-TBMT kèm E-HSMT gói thầu số 01-XL: Thi công xây dựng công trình theo hồ sơ thiết kế được duyệt thuộc Dự án Trường THCS Kỳ Thịnh (điểm mới), hạng mục: Nhà thực hành và thí nghiệm lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.



Ngày 07/8/2020, Bên mời thầu đã tiến hành mở thầu gói thầu nói trên. Có 04 Nhà thầu nộp E-HSDT trước thời điểm đóng thầu là: Công ty cổ phần phát triển công trình Thịnh Vượng; Công ty cổ phần xây dựng - TM tổng hợp Hòa Bình; Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàn Linh; Công ty CP đầu tư xây lắp Đại An.



Sau khi mở thầu, tổ chuyên gia đấu thầu đã tiến hành đánh giá E-HSDT của các nhà thầu theo quy định. Kết quả đánh giá: không có nhà thầu nào vượt qua bước kỹ thuật. Do đó, đối với gói thầu này, tất cả E-HSDT không đáp ứng được các yêu cầu của E-HSMT.



Căn cứ vào Khoản 1 điều 17 Luật đấu thầu, tổ chuyên gia đấu thầu báo cáo chủ đầu tư và đề xuất phương án hủy thầu với lý do tất cả E-HSDT không đáp ứng được các yêu cầu của E-HSMT.

Dự án Trường THCS Kỳ Thịnh (điểm mới), hạng mục: Nhà thực hành và thí nghiệm

Ủy ban nhân dân thị xã Kỳ Anh đã có Quyết định hủy thầu số 4079/QĐ-UBND ngày 21/8/2020. Sau đó, Ban Quản lý dự án tiếp tục đăng tải thông báo mời thầu số: 20200874776 thời điểm đăng tải 26/08/2020.



Ngày 03/9/2020, Bên mời thầu đã tiến hành mở thầu lần 2 gói thầu nói trên. Có 02 nhà thầu nộp E-HSDT trước thời điểm đóng thầu là: Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàn Linh, Công ty Cổ phần Trung Thành Phát.



Ngày 15/9, Chủ tịch Thị xã Kỳ Anh, Nguyễn Hoài Sơn đã ký quyết định số 4466/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu 01-XL: Thi công xây dựng công trình Trường THCS Kỳ Thịnh, hạng mục: Nhà thực hành và thí nghiệm.

Quyết định số 4466/QĐ-UBND do ông Nguyễn Hoài Sơn, Chủ tịch Thị xã Kỳ Anh ký

...

Theo đề nghị của Ban quản lý dự án xây dựng (QLDAXD) Thị xã Kỳ Anh tại tờ trình số 250/TTr-BQLDA ngày 15/9, kèm theo báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu và báo cáo số 254/BC-TCKH về việc thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu của phòng Tài chính Kế hoạch.



Theo quyết định này, Công ty TNHH Hoàn Linh (có địa chỉ số 08, ngõ 07, đường Trần phú, TP Hà Tĩnh) trúng thầu với giá 3.009.864.000 đồng đã bao gồm VAT. Thời gian thực hiện hợp đồng là 150 ngày kể từ ngày ký hợp đồng. Nguồn vốn của dự án này là nguồn vốn sự nghiệp giáo dục ngân sách thị xã năm 2020.



Sau khi có quyết định này, đơn vị không trúng thầu là Công ty Cổ phần Trung Thành Phát đã gửi công văn kiến nghị tới các cơ quan chức năng vào cuộc xem xét lại lý do đánh giá hồ sơ dự thầu của công ty mình, bị loại một cách vô lý.



Không đồng tình với lý do bị loại



Trong văn bản kiến nghị gửi các cơ quan chức năng, ông Lê Việt Trung, Giám đốc Công ty Cổ phần Trung Thành Phát bức xúc: “Năng lực công ty chúng tôi hơn hẳn Công ty TNHH Hoàn Linh, hồ sơ dự thầu đảm bảo, giảm giá thầu hơn 158 triệu, nhưng cuối cùng lại bị đánh trượt với lý do rất vớ vẩn, trái luật. Trong lúc Công ty Hoàn Linh chỉ giảm thầu hơn 22 triệu đồng lại trúng thầu”.

Công ty Cổ phần Trung Thành Phát có công văn kiến nghị tới các cơ quan chức năng

Phúc đáp về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Thành, Phó giám đốc Ban QLDAXD thị xã Kỳ Anh cho rằng; Công ty Cổ phần Trung Thành Phát không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật do tổng tiến độ thi công không phù hợp với tiến độ chi tiết các hạng mục; Biểu đồ nhân sự không phù hợp với tiến độ thi công tổng thể; Biểu đồ máy chưa thể hiện chi tiết, chưa phù hợp với tiến độ thi công tổng thể; Biểu tiến độ thi công mới chỉ thể hiện nhân lực và thiết bị; thiếu biểu đồ huy động nguồn vốn.



Công văn chỉ giải thích chung chung là thiếu biểu đồ huy động vốn nhưng không giải thích rõ ràng cho nhà thầu.



Phía công ty Trung Thành phát cho rằng, công ty này đã có cam kết cung cấp tín dụng của ngân hàng TMCP Quân Đội chi nhánh Hà Tĩnh có hiệu lực 270 ngày kể từ ngày 3/9/2020.



“Không ai bắt nhà thầu có cam kết tín dụng thực hiện gói thầu lại đi lập biểu đồ huy động vốn, trừ trường hợp chủ đầu tư không cân đối được nguồn vốn bố trí cho công trình từng giai đoạn thì mới yêu cầu nhà thầu lập biểu đồ huy động vốn để thực hiện cho những giai đoạn tiếp theo. Việc BQLDAXDthị xã Kỳ Anh đánh giá nhà thầu không đạt vì thiếu biểu đồ huy động nguồn vốn là thiếu cơ sở, cái bẫy để loại nhà thầu có mục đích”, ông Lê Việt Trung nói.



Được biết, đây không phải lần đầu Ban QLDAXD Thị xã Kỳ Anh bị doanh nghiệp khiếu nại về vấn đề này. Trước đó, cơ quan thông tấn báo chí cũng từng phản ánh về việc Dự án bờ kè sông Trí (Hà Tĩnh): Chủ đầu tư ra đề bài mời thầu làm khó doanh nghiệp? cũng theo hình thức thiếu biểu đồ huy động vốn.





Tác giả: VŨ HOÀNG - CẨM KỲ

Nguồn tin: doanhnhanvn.vn