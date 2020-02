Bà chủ nhà nghỉ trồng hơn 700 cây anh túc để chữa bệnh (?!)

Vườn cây anh túc trồng trong khuôn viên nhà nghỉ

Qua công tác nắm tình hình, ngày 2-2, tại nhà nghỉ Phúc Lâm (địa chỉ tại thôn Tân Văn 1, xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang), tổ công tác phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Công an huyện Lạng Giang và công an xã Tân Dĩnh đã kiểm tra, phát hiện số lượng lớn cây anh túc được trồng trong vườn.

Lực lượng chức năng nhổ, tịch thu toàn bộ cây anh túc

Qua kiểm đếm, lực lượng chức năng xác định có hơn 700 cây. Chủ nhà nghỉ, bà Thân Thị Lâm (SN 1966) khai nhận trồng để chữa bệnh. Cơ quan chức năng đã nhổ, tịch thu toàn bộ số cây anh túc trên để xử lý theo quy định.

Tác giả: Linh - Dành

Nguồn tin: Báo ANTD