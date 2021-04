ẢNH: "Ông trùm" ma túy Văn Kính Dương và người tình Ngọc Miu tay nắm chặt tay, hôn nhau thắm thiết trước giờ tuyên án

Ngày 28/4/2021, TAND TP.HCM tiếp tục mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Văn Kính Dương cùng các đồng phạm về các tội "Trốn khỏi nơi giam giữ"; "Sản xuất trái phép chất ma túy"; "Mua bán trái phép chất ma túy"; "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức".

Bị cáo Vũ Hoàng Anh Ngọc (27 tuổi, hot girl Ngọc Miu), người tình của Dương bị truy tố về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy", khung hình phạt từ 20 năm đến chung thân.

Phiên tòa phúc thẩm chiều 28/4

Tại phiên tòa hôm nay, sau phần xét hỏi, VKS cho rằng đây là một vụ án vô cùng nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, án sơ thẩm cũng đã nêu rõ, quy kết từng số lượng ma túy, vai trò, mối liên hệ của từng bị cáo với nhau nên đề nghị HĐXX bác kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm.

Nụ hôn thắm thiết của Văn Kính Dương cùng người tình

Sau khi nói lời sau cùng, HĐXX vào phòng nghị án, Văn Kính Dương tranh thủ quay xuống trao cho Ngọc Miu nụ hôn thắm thiết, 2 người tay trong tay vô cùng tình tứ trước khi được lực lượng an ninh nhắc nhở.

Dưới đây là một loạt hình ảnh của Văn Kính Dương và Ngọc Miu.

Cả 2 liên tục tìm cách nói chuyện với nhau

...

Tay nắm chặt tay...

Một loạt khoảnh khắc tình cảm của Văn Kính Dương và Ngọc Miu

Các bị cáo trước giờ tuyên án

Clip: "Ông trùm" ma túy Văn Kính Dương tình tứ nắm tay, hôn má hot girl Ngọc Miu ngay tại tòa

