Ai chỉ đạo đặc cách cho Võ Hoàng Yên mở trung tâm chữa bệnh ở Hà Tĩnh?

Võ Hoàng Yên và những "phốt" mang tên thần y

Những ngày nay, "thần y" Võ Hoàng Yên được báo giới và dư luận liên tục xướng tên do liên quan đến vụ vợ chồng Dũng lò vôi (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đại Nam) gửi đơn đến bộ Công an, Công an TP. Hồ Chí Minh và viện Kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh tố cáo bị ông Võ Hoàng Yên lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Những tài liệu về "thần y" này được lật lại, trong đó dư luận đặc biệt quan tâm đến quá trình hoạt động khám, chữa bệnh của Võ Hoàng Yên tại các tỉnh, thành cả nước trong đó có Hà Tĩnh.

Trung tâm khám chữa bệnh tại xã Cẩm Vịnh của "thần y" hiện đang bỏ hoang.

Theo đó, vào năm 2011, “thần y” Võ Hoàng Yên được mời về hội Đông y Hà Tĩnh để phục vụ công tác khám chữa bệnh. Ông Võ Hoàng Yên được biết đến là người khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền, nhưng trên thực tế rất ít người biết rõ về hiệu quả thực sự các phương pháp chữa bệnh của ông này.

Tháng 12/2012, UBND tỉnh Hà Tĩnh, Liên hiệp các hội KH&KT và Hội Đông y Hà Tĩnh làm lễ kết nạp, trao giấy kết nạp cho ông Võ Hoàng Yên vào hội viên đông y Hà Tĩnh.

Các dãy phòng nhếch nhác...

Năm 2014, ông Võ Hoàng Yên được tỉnh Hà Tĩnh giao 4,5ha tại xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên để xây dựng Trung tâm Phục hồi chức năng và dưỡng sinh. Mặc dù được đầu tư và xây dựng tại một khuôn viên có đầy đủ trang thiết bị khám, chữa bệnh, nhưng sau một năm đi vào hoạt động, trung tâm này đã ngừng hoạt động.

Đến tháng 1/2016, ông Võ Hoàng Yên xin tạm ngừng chữa bệnh tại trung tâm trong 2 năm với nhiều lý do. Từ đó đến nay, trung tâm này bỏ hoang. Hiện, cơ sở vật chất trong trung tâm đã xuống cấp trầm trọng, nhiều hạng mục hư hỏng, nhếch nhác.

... tồi tàn.

Tại trung tâm, qua quan sát có 4 dãy nhà cấp 4 đã xuống cấp, nhiều hạng mục hư hỏng. Bên trong các gian phòng bỏ hoang, đồ đạc không có, ẩm móc, mùi hôi thối nồng nặc.

UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo "đặc cách" cho thần y

...

Theo tìm hiểu, thời điểm ông Võ Hoàng Yên xây dựng trung tâm khám chữa bệnh tại xã Cẩm Vịnh, ông này vẫn chưa có chứng chỉ hành nghề nhưng tỉnh Hà Tĩnh đã đặc cách cho "thần y" lách luật.

Các ống thuốc nằm lăn lóc, bám đất bùn trong trung tâm khám chữa bệnh này.

Ngày 4/3, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch UBND xã Cẩm Vịnh (huyện Cẩm Xuyên) cho biết, Trung tâm Phục hồi chức năng và dưỡng sinh của ông Võ Hoàng Yên đi vào hoạt động chỉ được hơn 1 năm rồi ngừng hoạt động. Phía địa phương rất muốn tỉnh giao lại cho địa phương quản lý, cho thuê hoặc kêu gọi đầu tư, phát huy tác dụng quỹ đất và cơ sở sẵn có.

Liên quan sự việc, ông Nguyễn Đình Dũng, Phó phòng Nghiệp vụ y (sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) cũng cho hay, Trung tâm Phục hồi chức năng và dưỡng sinh Võ Hoàng Yên từng được sở này đặc cách cấp phép hoạt động khám chữa bệnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, hiện đã dừng hoạt động từ tháng 1/2016 cho đến nay.

Hệ thống hạ tầng của trung tâm đều đã xuống cấp.

“Năm 2011, ông Yên bắt đầu về Hà Tĩnh để thực hiện việc khám chữa bệnh bằng phương pháp bấm huyệt, xoa bóp theo y học cổ truyền. Thời điểm này, ông Yên vẫn chưa có các chứng chỉ hành nghề. UBND tỉnh sau đó đã họp bàn và đi đến thống nhất đặc cách cấp phép cho ông này mở Trung tâm Phục hồi chức năng và dưỡng sinh Võ Hoàng Yên. Thời gian ông này khám chữa bệnh cho người dân tại trung tâm là từ ngày 20 - 30 hàng tháng”, ông Dũng nói.

Cũng theo ông Dũng, khi ông Yên mở cửa hoạt động, lúc nào cũng có rất đông bệnh nhân ở trong tỉnh và các địa phương khác về đây nhờ ông cứu chữa. Thậm chí, có rất nhiều bệnh nhân phải chờ thời gian rất lâu mới gặp được ông Yên để chữa bệnh vì quá đông.

Toàn cảnh phía ngoài của trung tâm khám chữa bệnh.

“Ông Yên có thu tiền bệnh nhân hay không, chúng tôi không quản lý được. Đến đầu năm 2016, ông Yên bất ngờ viết đơn xin nghỉ việc để đi học chứng chỉ hành nghề, bàn giao lại toàn bộ cơ sở vật chất của trung tâm cho UBND tỉnh Hà Tĩnh quản lý”, ông Dũng thông tin.

Sau khi ông Yên rời đi, Trung tâm Phục hồi chức năng và dưỡng sinh Võ Hoàng Yên rộng 4,5 ha cũng đóng cửa, bỏ hoang từ đó cho đến nay.

Tác giả: Bùi Thị Ngân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn