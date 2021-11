4 thứ cuối năm không nên đặt trước cửa, cái thứ 2 nhiều người làm sai

Theo phong thủy, khu vực cửa nhà là nơi năng lượng sẽ tiếp xúc và hút vào nhà của bạn. Bởi vậy, đặt những thứ hợp phong thủy trước cửa nhà sẽ giúp thu hút năng lượng tốt, mang may mắn tới cho gia chủ.

1. Không nên đặt những thứ này ở cửa

Đồng hồ

Một số người quan tâm nhiều đến thời gian và để tiện cho việc kiểm tra giờ giấc, họ sẽ thường treo đồng hồ ở cửa ra vào. Đây là một trong những điều cấm kỵ trong phong thủy.

Trong phong thủy, đồng hồ treo trước cửa nhà có nghĩa là “kết thúc”, nhất là cửa ra vào là tài vị, treo đồng hồ ở vị trí tài chính có nghĩa là “hết của”, vậy làm sao để gia chủ có thể thu hút tài lộc, may mắn được?

Giày dép lộn xộn

Hầu hết gia đình nào cũng đều bố trí tủ giầy dép ở cửa. Tuy nhiên, đặt giày ở cửa có nghĩa là may mắn không vào cửa, nhất là để lộn xộn. Ngoài ra, theo phong thủy, tủ giày là vật dụng cá nhân, nếu đặt ngoài cửa rất dễ rước vận xui, đồng thời, việc mũi giày hướng vào cửa sẽ phá hủy vượng khí của ngôi nhà, ảnh hưởng đến việc tích tụ của cải. Bên cạnh đó, việc để giày dép bừa bãi trước cửa nhà cũng gây mất vệ sinh, mất mỹ quan cho ngôi nhà.

Treo gương trước cửa

Treo gương trước cửa là việc làm kiêng kỵ. Bởi gương vừa có tác dụng phản chiếu, vừa có tác dụng phản chiếu hai mặt, vừa có thể phản chiếu tài lộc, xui xẻo, nếu lắp ở cửa ra vào chắc chắn sẽ khúc xạ tài lộc, mang lại xui xẻo. Như vậy, thật khó để trở nên giàu có vì Thần Tài sẽ đi đường vòng khi ông ấy nhìn thấy gương.

Thùng rác

Nhiều gia đình có thói quen để thùng rác ở gần cửa để thuận tiện cho cuộc sống hàng ngày, nhưng điều nay vô tình lại gây ảnh hưởng đến phong thủy của toàn ngôi nhà. Thùng rác rất bẩn, nhiều uế khí, để lâu sẽ gây ảnh hưởng đến sức khỏe của gia chủ, vận may ngày càng kém đi.

2. 4 thứ nên đặt trước cửa để gọi tài lộc

Trồng cây cảnh

Cây cảnh không những mang tới vẻ đẹp cho ngôi nhà của bạn mà còn có ý nghĩa về mặt phong thủy.

Nếu chưa biết nên trồng cây gì trước nhà để vừa đem lại tài vượng, vừa tạo khoảng không gian xanh thì bạn có thể tham khảo những loài cây như: Cây cau cảnh, cây trúc, dừa cảnh, hoa hòe, cây đại lộc…

Treo chuông gió

Việc treo chuông gió không chỉ là vật trang trí cho ngôi nhà của bạn thêm sinh động mà còn là vật phẩm phong thủy mang lại may mắn, thu hút tài lộc vào nhà giúp cho gia chủ nhanh chóng phát tài, giàu có.

Khi bạn treo chuông gió ở cửa trước, những thanh âm của chuông gió khi rung lên chính là nguồn năng lượng vô hình cho căn nhà bạn kích thích nguồn năng lượng tốt chạy vào nhà.

Tiếng leng keng của chuông gió giúp mời gọi những điều may mắn, an lành tới gia đình bạn.

Hòn non bộ

Theo chuyên gia về phong thủy, khi bạn thiết kế nguồn nước, hòn non bộ chảy trước cửa nhà sẽ giúp kích thích sự thịnh vượng trong ngôi nhà của bạn. Tuy nhiên, nhiều người có chung thắc mắc là chỗ nào tốt nhất để đặt nguồn nước và giúp tài lộc chảy vào nhà? Theo Phong thủy, nơi phù hợp nhất để đặt nguồn nước là gần với lối ra vào nhà bạn.

Vật phẩm mang lại may mắn, tiền tài

Bất kể khi nào và ở đâu, những điều tốt lành và niềm vui cũng luôn sẽ luôn làm mọi người cảm thấy thoải mái, có động lực.

Nếu bước vào cửa nhà và bắt gặp một số đồ trang trí tốt lành, may mắn, bạn cũng sẽ cảm thấy dễ chịu, vui vẻ. Những món đồ này chính là chất xúc tác trong phong thủy giúp thu hút tài lộc, may mắn hiệu quả.

Trong các quan niệm của phong thủy từ xa xưa luôn tồn tại những biểu tượng, linh vật tượng trưng cho may mắn, tiền tài và bình an. Bạn có thể bài trí một số vật phẩm phong thủy như đồng tiền xu, dây kết Ngũ Phúc Hoa Mai, Tam Cát Hoa Mai, Tỳ Hưu Đại Viên, Hổ Phù An Gia Hóa Sát.

Những vật phẩm này không chỉ hút tài hút lộc, chiêu giữ tiền của cho gia chủ mà còn giúp chặn đứng ma quỷ, âm khí không cho xâm nhập vào nhà, giữ cho ngôi nhà và gia đình bạn luôn được bình an, tránh được mọi tai ách hiểm họa.

