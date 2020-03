4 người Lào mang hơn 60 kg ma túy qua biên giới

Ngày 20/3, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an Hà Tĩnh, cho biết vừa phối hợp với Cục nghiệp vụ (Bộ Công an) và lực lượng An ninh tỉnh Bôlykhămxay, Lào, triệt phá đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam.

4 nghi phạm bị bắt gồm: Dình Dàng (37 tuổi), May Xồng (27 tuổi), Tồng Xồng (30 tuổi) và Mo Vàng (19 tuổi, cùng quốc tịch Lào).

4 nghi phạm cùng lô ma túy bị bắt giữ. Ảnh: V. Hùng.

Trước đó, chiều 18/3, tại thị trấn Pakxan (tỉnh Bôlykhămxay, Lào), cảnh sát mật phục, phát hiện 4 người đi trên 2 ôtô bán tải chạy theo quốc lộ 13 từ Lào về Việt Nam có dấu hiệu nghi vấn.

Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng thu 60 kg dạng đá và 240.000 viên hồng phiến giấu trong hai xe.

Nhóm người khai vận chuyển thuê lô hàng từ Lào về Việt Nam tiêu thụ thì bị bắt giữ. Các nghi phạm cùng lô hàng đã được bàn giao cho lực lượng chức năng tỉnh Bôlykhămxay xử lý.

Tác giả: Phạm Trường

Nguồn tin: zing.vn