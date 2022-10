12 giờ truy xét đối tượng trộm cắp hơn 183 chỉ vàng

Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh thưởng "nóng" Ban chuyên án.

Ngày 12- 10, Cơ quan CSĐT Công an TX Kỳ Anh cho biết, đang hoàn thiện hồ sơ, chuyển Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh để ra quyết định khởi tố bị can đối với đối tượng Dương Hoàng Phúc về hành vi: "Trộm cắp tài sản".

Trước đó, sáng 2-10, Công an TX Kỳ Anh nhận được đơn trình báo của chị Hoàng Thị Đề (1988, trú P. Hưng Trí, TX Kỳ Anh) về việc, khuya 1- 10, kẻ gian đã đột nhập tiệm vàng Trung Hiếu (số 60- Lê Đại Hành, P. Hưng Trí, TX Kỳ Anh) của gia đình lấy cắp một lượng vàng khá lớn (khoảng 183,4 chỉ vàng 24k) có trị giá khoảng hơn 962 triệu đồng. Tiếp nhận thông tin sự việc, xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn, Công an TX Kỳ Anh khẩn trương huy động lực lượng truy xét để làm rõ, bắt giữ thủ phạm.

Sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn, Công an TX Kỳ Anh đã đưa một đối tượng vào diện nghi vấn đó là Dương Hoàng Phúc (1996, trú xã Kỳ Tân, H. Kỳ Anh). Ngay khi có thông tin về danh tính, nơi cư trú của Phúc, một tổ trinh sát đã nhanh chóng tìm tới xã Kỳ Tân để xác minh. Tuy nhiên, lúc này, Phúc đã rời khỏi nhà bằng xe khách đi vào phía Nam vào rạng sáng cùng ngày. Nhận định nhiều khả năng địa điểm đối tượng này có thể trốn là TP Đồng Hới (Quảng Bình) nên lãnh đạo Công an TX Kỳ Anh đã cử một tổ công tác lập tức lên đường. Lần theo dấu vết, đến chiều cùng ngày, tổ trinh sát đã tìm tới các địa điểm mà Dương Hoàng Phúc ghé qua ở TP Đồng Hới, đó là tiệm vàng nơi Phúc bán tang vật vụ án để làm lộ phí và cửa hàng thời trang, nơi Phúc mua quần áo để thay đổi nhân dạng tránh bị phát hiện.

Từ các thông tin thu thập được, tổ trinh sát đã xác định được phương tiện mà Phúc tiếp tục di chuyển. Nắm bắt được lịch trình của chiếc xe khách, tổ trinh sát nhanh chóng phối hợp Công an huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế) lên kế hoạch "đón lõng" để bắt giữ đối tượng. Khoảng 19 giờ ngày 2-10, khi chiếc xe khách ghé điểm dừng nghỉ để hành khách ăn cơm tối, lúc Dương Hoàng Phúc vừa bước xuống, tổ trinh sát Công an TX Kỳ Anh ngay lập tức bắt giữ. Tang vật vụ án cũng được thu giữ trong hành lý của đối tượng.

Đối tượng Dương Hoàng Phúc và số vàng tang vật vụ trộm.



Tại Cơ quan CSĐT Công an TX Kỳ Anh, với các tang vật chứng không thể chối cãi, Dương Hoàng Phúc đã phải thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, do không có công ăn việc làm ổn định, lại mê đánh bạc trên mạng nên các khoản nợ của Phúc ngày càng lớn và không còn có khả năng chi trả. Trong lúc túng quẫn vì thiếu tiền, Phúc đã nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Mục tiêu mà Phúc ngắm tới là tiệm vàng Trung Hiếu tại số 60- Lê Đại Hành của gia đình chị Hoàng Thị Đề.

Lý do Phúc chọn tiệm vàng Trung Hiếu, bởi trước đây Phúc làm nghề "shipper", thường xuyên lui tới tiệm vàng giao hàng nên hiểu rõ đường đi lối lại, cũng như biết được nơi đây vào ban đêm chỉ có bố mẹ chồng của chị Đề hiện đã lớn tuổi ở với nhau. Đến khoảng 23 giờ ngày 1-10, Phúc đến tiệm vàng Trung Hiếu rồi leo hàng rào để lên mái che phía sau và đột nhập tầng 2 căn nhà. Phúc lần xuống tầng 1, tìm kiếm vị trí gắn camera để ngắt nguồn điện rồi mới tiếp cận các tủ chứa trang sức vàng bạc (có cắm sẵn chìa khóa) hốt sạch số vàng cho vào túi. Quá trình gây án chỉ diễn ra trong khoảng 15 phút.

Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, sáng 2-10, Phúc mang theo số vàng trộm được bắt xe khách vào TP Đồng Hới (Quảng Bình) để trốn. Tại đây, Phúc đã tìm đến 2 tiệm vàng, bán 2,5 cây vàng lấy hơn 110 triệu đồng làm lộ phí "hành phương Nam". Có tiền trong tay, Phúc tìm tới cửa hàng thời trang gần đó mua áo quần để thay nhằm tránh bị nhận dạng. Trên đường lẩn trốn vào Nam, Phúc không nghĩ mình bị bắt giữ một cách nhanh đến vậy.

