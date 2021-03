100 cảnh sát vây bắt vợ chồng 'trùm' giang hồ Gò Công

4h sáng 23/3, Công an tỉnh Tiền Giang huy động 100 cảnh sát, bắt giữ Ngô Thị Kim Cương cùng chồng là Trần Minh Sơn và Nguyễn Đức Thành cùng ở huyện Gò Công Tây.

Vợ chồng Cương và Thành là 3 nghi can chính, cầm đầu băng nhóm cho vay lãi nặng, đòi nợ thuê, mua bán tàng trữ trái phép chất ma tuý...

Hai khẩu súng được cảnh sát thu giữ. Ảnh: Đ.Đ.



Cảnh sát đã khám xét và kiểm tra hành chính 21 địa điểm trên địa bàn huyện Gò Công Tây, thu giữ nhiều gói nghi ma tuý cùng một số vũ khí, hung khí tự chế.

Cảnh sát đã tạm giữ hàng loạt nghi can liên quan đến băng nhóm do vợ chồng Cương và Thành cầm đầu. Theo cảnh sát, đây là vụ án phạm tội đặc biệt nghiêm trọng do nhiều người thực hiện với nhiều tội danh khác nhau.

Các gói nghi ma túy được cảnh sát tạm giữ sau khi khám xét 21 địa điểm liên quan. Ảnh: Đ.Đ



Băng nhóm này hoạt động trong thời gian dài, ngang nhiên vi phạm pháp luật gây bức xúc trong nhân dân.

