Xúc động hình ảnh hàng trăm học sinh Nghệ An xếp hình bản đồ Việt Nam

Your browser does not support the video tag.

Hướng tới Chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), Trường THCS Tân Dân, huyện Nam Đàn đã tổ chức đồng diễn xếp hình bản đồ Việt Nam với sự tham gia của hơn 630 học sinh. Hoạt động này nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các em học sinh.

Thầy Nguyễn Sỹ Bằng - Tổng phụ trách Đội Trường THCS Tân Dân, cho biết, quá trình triển khai màn đồng diễn được chuẩn bị kỹ lưỡng từ khâu phân chia vị trí, tập dượt đội hình đến việc sử dụng trang phục, đạo cụ phù hợp để hình ảnh đảm bảo tính thẩm mỹ cao nhất. "Chương trình đồng diễn của trường nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các em học sinh. Được sinh sống và học tập trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng - nơi sinh ra Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc, chúng tôi luôn ý thức sâu sắc về trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ, lan tỏa những giá trị văn hóa, lịch sử và giáo dục lý tưởng sống cho thế hệ trẻ. Thông qua hoạt động này, chúng tôi mong muốn các em học sinh hiểu hơn về giá trị của độc lập, tự do và chủ quyền dân tộc", thầy Bằng chia sẻ thêm. Ảnh: Trường THCS Tân Dân

Hơn 900 học sinh và giáo viên Trường tiểu học Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu cũng đã tổ chức tuần lễ đồng diễn áo cờ đỏ sao vàng để hướng tới kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). "Ngoài ra, trường còn tổ chức chuỗi các hoạt động như: tìm hiểu lịch sử qua hình thức Rung chuông vàng; múa hát, các tiết mục xây dựng hình ảnh nhân vật của lịch sử,… Liên đội Trường tiểu học Quỳnh Thạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước để khơi dậy niềm tự hào về lịch sử truyền thống cha ông, từ đó giáo dục các em nỗ lực phấn đấu học tập để tiếp bước cha ông dựng xây đất nước”, cô Hồ Thị Lan - Tổng phụ trách đội Trường tiểu học Quỳnh Thạch - chia sẻ.

... Học sinh trên địa bàn Nghệ An hưởng ứng "Tuần lễ áo cờ đỏ sao vàng" trong những ngày tháng 4 lịch sử của dân tộc. Hoạt động góp phần giáo dục lòng yêu nước và truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.

Học sinh ở nhiều trường trên địa bàn Nghệ An khoác lên mình chiếc áo cờ đỏ sao vàng trong giờ học.

Mặc áo cờ đỏ trong dịp lễ này là cách thể hiện tình yêu nước giản dị nhưng sâu sắc.

Tác giả: Hồ Trang - Hà Hằng

Nguồn tin: nguoiduatin.vn