Xe tải tông trúng xe buýt chở học sinh khiến 3 người thương vong

Vụ va chạm xảy ra vào ngày 9/10, tại Liêm Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Hình ảnh ghi lại được cho thấy, một chiếc xe tải đã ủn một chiếc xe buýt chở học sinh khiến xe đâm vào gốc cây, sau đó trôi mất kiểm soát qua đường rồi đâm vào cột điện. Sau khi xe buýt dừng lại, học sinh được sơ tán ngay lập tức. Những người bị thương được sơ cứu và chuyển đến bệnh viện gần đó để cấp cứu.

Tài xế xe buýt của trường, một giáo viên và một bé mới biết đi bị thương nặng. Điều đáng buồn là dù các nhân viên y tế đã cố gắng hết sức nhưng tài xế xe buýt vẫn không qua khỏi vì vết thương nặng. Cậu bé và giáo viên bị thương hiện đang hồi phục.

Theo báo cáo, khi chiếc xe buýt của trường rẽ trái vào đường chính đã không nhường đường cho xe đang chạy tới. Xe tải chở quá tải, không tuân thủ các quy định an toàn nên đã gây ra tai nạn.

Người tài xế xe tải, được xác định là Xie, đã được xóa bỏ mọi nghi ngờ về việc lái xe trong tình trạng say rượu hoặc ma túy. Hiện anh ta đang bị cảnh sát giam giữ và đang tiến hành điều tra thêm.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn