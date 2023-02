Xe đầu kéo và xe ba gác va chạm, 1 người bị thương nặng

Hiện trường vụ tai nạn

Khoảng 16 giờ 45 ngày 21/2, tại km90+500 QL5 (đường mới) thuộc địa bàn phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, xảy vụ tai nạn giao thông.

Vào thời gian trên, ôtô đầu kéo BKS 15C - 272.85 kéo rơmoóc 15R-087.18 do anh Bùi Văn Q (SN 1988, trú huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương) điều khiển đi theo hướng Hà Nội - Hải Phòng va chạm với xe ba gác do ông Nguyễn Cảnh H (SN 1968, xã An Đồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng) điều khiển cùng chiều.

Vụ va chạm làm xe ba gác đâm vào xe moto BKS: 34B1 - 110.74 do anh Lê Văn T (huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) điều khiển theo chiều ngược lại.

Sau cú va chạm mạnh, anh Thắng bị gãy tay, gãy chân đã được đưa vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cấp cứu, điều trị. Vụ tai nạn giao thông cũng khiến giao thông ùn tắc cục bộ.

Nhận được tin báo, lực lược y tế đã có mặt sơ, cấp cứu nạn nhân; lực lượng CSGT điều tiết giao thông, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tác giả: Văn Công

Nguồn tin: Báo Công Lý