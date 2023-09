Xe đạp 'bay' lơ lửng giữa đống đường điện, xem camera mới biết nguyên nhân

Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh một chiếc xe đạp điện bị treo lơ lửng trên đường dây điện gây tò mò. Đáng nói, nguyên nhân khiến chiếc xe rơi vào tình cảnh "vướng mắc" như vậy lại rất bất ngờ.

Theo hình ảnh lan truyền, chiếc xe không người lái, treo lơ lửng trong không trung. Nó bị mắc giữa đống dây điện cao thế chằng chịt, rối tung rối mù. Do bị vướng vào hàng dây điện trên cao tít nên người dân mất khá nhiều thời gian tìm cách "giải cứu" chiếc xe.

Tình cảnh oái oăm trên khiến nhiều người thắc mắc không hiểu bằng cách nào mà chiếc xe đạp điện lại có thể "ngự" trên đấy. Mới đây một đoạn clip ghi lại diễn biến, đồng thời lý giải nguyên nhân vì sao chiếc xe đạp điện lại bị treo lơ lửng như vậy.



Theo dõi đoạn clip ghi lại diễn biến sự việc cho thấy, thời điểm đó có một chiếc xe tải đang lưu thông trên đường, chạy song song với xe đạp điện. Sau đó, xe tải đang đi không may vướng vào dây điện chắn ngang. Vô tình đường dây điện này lại bị mắc vào xe đạp điện đi bên cạnh.

Do lực kéo từ chiếc xe tải khiến cho xe đạp điện bất ngờ bị nhấc lên cao, mắc vào nhiều đường dây điện. Còn người phụ nữ ngồi trên xe đạp thì bị hất xuống đất.

Được biết, sự việc xảy ra vào ngày 24/9, tại đoạn đường thuộc huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình và đã được camera giám sát ghi lại.

Đoạn clip sau khi đăng tải lên mạng xã hội đã nhận về nhiều sự quan tâm, chú ý. Đa số người xem đều bất ngờ trước tình huống này.

"Khó thế cũng làm được",

"Ca này khó, dây điện loằng ngoằng",

"Dành cho ai mắt kém. Trong clip là có 1 xe điện đi cùng chiều với ô tô. Khi ô tô đi qua có lẽ kéo theo cái dây điện nằm dưới đất, nhấc luôn cái xe điện lên...",

"Không biết người đi xe đạp điện có sao không nữa",...

Tác giả: Thiên An

Nguồn tin: saostar.vn