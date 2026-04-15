Xây dựng, lắp đặt lưới an toàn trên cầu Bến Thủy 1

Cầu Bến Thủy 1 bắc qua sông Lam, nối xã Nghi Xuân (Hà Tĩnh) với phường Trường Vinh (Nghệ An). Cây cầu được khởi công xây dựng từ năm 1986 và đưa vào sử dụng từ năm 1990, là một trong những trục giao thông quan trọng trên Quốc lộ 1 qua khu vực Bắc Trung Bộ.
Điều đáng đau lòng, mỗi năm có hàng chục vụ nhảy từ cầu Bến Thủy 1 xuống sông Lam. Bởi vậy, việc lắp lưới thép và hệ thống chiếu sáng nhằm tăng an toàn, hạn chế các vụ tiêu cực, đồng thời nâng cao mỹ quan khu vực cửa ngõ 2 tỉnh.
Sáng 15/4, theo ghi nhận của phóng viên, các nhân viên kỹ thuật, công nhân bắt đầu lắp đặt hệ thống điện trang trí và hệ thống lưới an toàn vào cầu Bến Thủy 1 Km467+500 QL1, địa phận giữa tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Công trình do UBND xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư.
Theo phương án được phê duyệt, đơn vị thi công sẽ lắp hệ thống lưới thép dọc hai bên lan can cầu nhằm tăng an toàn, ngăn người và vật thể rơi xuống sông Lam.
Toàn bộ khung lắp đặt bằng thép, cao khoảng 2,5m, gắn sát lan can hiện trạng (cao hơn 1m). Các trụ đứng bố trí trùng vị trí lan can cũ, neo vào phần bê tông cầu, đồng thời bổ sung thanh giằng ngang để tăng độ ổn định.
Cụ thể, hệ lan can bảo vệ mới được bố trí trên hai nhịp cầu bê tông dự ứng lực và toàn bộ các nhịp cầu dàn thép với tổng chiều dài mỗi bên là 433,55m. Toàn bộ khung lắp đặt vào lan can cầu làm bằng thép, đèn trang trí được lắp bằng chiều cao của thanh chắn (2,5m).
Tại các nhịp giữa của thanh đứng, lắp dựng hệ thống lưới thép hàn thành khung để tăng độ an toàn. Dọc theo chiều đứng và chiều ngang lan can, lắp đặt hệ thống đèn Led dây để chiếu sáng vào ban đêm, đồng thời tăng tính thẩm mỹ cho công trình.
Lãnh đạo xã Nghi Xuân cho biết, chủ đầu tư sẽ tích cực theo dõi, đốc thúc đơn vị thi công nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành ngay trước kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5.
Tác giả: Anh Ngọc
Nguồn tin: nguoiduatin.vn