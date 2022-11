Xác định nguyên nhân tài xế ô tô tông thẳng 2 cô gái khi bị bao vây tại cây xăng

Video: Tài xế ô tô tông thẳng vào hai cô gái, một người chết ở Tuyên Quang

Sáng 23/11, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, hôm qua đơn vị tiếp nhận nguồn tin về vụ việc xô xát dẫn đến chết người ở cây xăng Sơn Nam, huyện Sơn Dương.

Qua điều tra xác định, khoảng 1h ngày 22/11, Vũ Quốc Toản (SN 1998, trú tại thị trấn Thác Bà); Đặng Tiến Sơn (SN 2000, trú tại xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) thuê Nguyễn Hải Đăng (SN 1999, trú tại xã Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) lái ô tô biển kiểm soát 21A-115.64 đi từ huyện Yên Bình đến xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc để đón bạn của Toản.

Tại địa bàn xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, nhóm của Toản không đón được bạn mà lại bị một nhóm người đi trên hai ô tô biển kiểm soát 88A-26975 (trên xe có 5 người) và 30F-82152 (trên xe có 4 người) chặn đường.

Nguyễn Hải Đăng tại cơ quan công an.



Sợ bị đánh, Đăng quay xe bỏ chạy theo hướng từ Vĩnh Phúc lên Tuyên Quang. Đến cây xăng thuộc thôn Lõng Khu, xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương, Tuyên Quang (cách địa điểm bị chặn xe khoảng 8 km), Đăng dừng lại mua xăng.

...

Hai ô tô đuổi kịp theo phía sau. Nhóm người trên hai xe xuống chặn xe của Đăng. Đăng điều khiển cho xe lùi về phía sau.

Lúc này, Đoàn Thanh Thùy (SN 2005, trú tại xã Tân Trào, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) và Phạm Thị Ngọc Anh (SN 2006, trú tại xã Tây Sơn, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) đi trên xe 88A-26975 chạy đuổi theo, nhảy lên nắp capo xe của Đăng.

Đăng lùi xe và nhấn ga tiến về phía trước để bỏ chạy. Ngọc Anh và Thùy ngã xuống đất, bị ô tô của Đăng chèn qua người. Phạm Thị Ngọc Anh được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng sau không qua khỏi, Đoàn Thanh Thùy bị thương.

Đăng lái ô tô tông 2 cô gái khiến 1 người chết.



8h cùng ngày, Công an Tuyên Quang đã vận động Nguyễn Hải Đăng và 2 đối tượng đi cùng xe đến phòng Cảnh sát hình sự để làm việc.

Tại cơ quan điều tra, Đăng khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của bản thân. Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quanng triệu tập 7 người trên hai ô tô đuổi chặn xe của nhóm Đăng đến để làm rõ nguyên nhân.

Tác giả: MINH TUỆ

Nguồn tin: Báo VTC News