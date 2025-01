Vụ xe ôtô lao xuống mương 7 người tử vong: Công an công bố nguyên nhân ban đầu

Tối 30-1 (tức ngày 2 Tết Ất Tỵ), Phòng CSGT (PC08) Công an tỉnh Nam Định đã có báo cáo nhanh về vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên Quốc lộ 21, đoạn thuộc địa bàn TP Nam Định, tỉnh Nam Định.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 9 người thương vong. Ảnh: OFFB

Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15 giờ ngày 30-1, tại Km153+500 Quốc Lộ 21 thuộc địa phận phường Nam Vân (TP Nam Định), xe ôtô do bà N.T.D. (SN 1964, ngụ phường Điện Biên, quận Ba Đình, TP Hà Nội; giấy phép lái xe hạng B1) điều khiển xe ôtô BKS 30G-156.xx (loại 7 chỗ ngồi) điều khiển đi trên Quốc lộ 21 hướng thị trấn Cổ Lễ về TP Nam Định, khi đến khu vực trên đã tự lao xuống mương nước cạnh đường.

Lúc này, trên chiếc xe ôtô BKS 30G-156.xx có tổng cộng 9 người.

...

Hậu quả vụ tai nạn khiến 7 người tử vong tại hiện trường, gồm: bà N.T.D. (người điều khiển xe), ông N.Đ.C. (SN 1956, là chồng bà D.), chị N.N.A. (SN 1989, là con bà D.), cháu T.N.M.K. (SN 2017 là con chị A.), anh N.V.T. (SN 1986, ngụ Thanh Oai, Hà Nội), chị D. (SN 1991, vợ anh N.V.T.), cháu N.Q.M. (SN 2023, chưa rõ địa chỉ).

Hai người bị thương được đưa đi bệnh viện cấp cứu là chị N.N.Q. (SN 1991, con bà D.), cháu N.N.D. (học sinh lớp 6 tại Hà Nội).

Theo Công an tỉnh Nam Định, nguyên nhân sơ bộ ban đầu là do xe ôtô di chuyển tốc độ chậm, người điều khiển xe tự rẽ hướng bên phải rồi tông vào lan can đường và lao xuống mương nước, không va chạm với người và phương tiện tham gia giao thông khác.

Hiện, lực lượng chức năng tỉnh Nam Định đang phối hợp xử lý vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng khiến 9 người thương vong.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động