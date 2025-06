Vụ phát hiện bộ xương trong bồn nước trên mái nhà ở Đồng Nai: Chủ nhà tiết lộ tình tiết quan trọng

Liên quan đến sự việc phát hiện bộ xương trong bồn nước trên mái nhà tại ngôi nhà khu phố Bình Dương (phường Long Bình Tân, TP Biên Hoà) gây xôn xao dư luận, chủ ngôi nhà này là bà Lê Thị Hà (64 tuổi) và chồng là ông L.H.C.

Kể lại sự việc hi hữu xảy ra với gia đình, bà Hà nói hôm 21/6 có nhờ người hàng xóm là ông Trần Ngọc Ẩn sang sửa nhà. Đến khoảng 15 giờ chiều ngày 22/6, sau khi sửa xong nền nhà, bà Hà nhờ thợ trèo lên mái tôn tháo bồn nước inox loại 1.000 lít để di dời xuống ban công tầng 1. Bất ngờ, người thợ phát hiện bộ xương bên trong bồn nước, bà Hà kể trên báo Dân Trí.

Nghe người thợ thông báo sự việc, bà Hà vừa bất ngờ vừa sợ hãi. Bà nhờ người thợ xem kỹ lại vì biết đâu do thời tiết nắng nóng, thợ bị hoa mắt. Sau đó, sự việc được trình báo công an, cơ quan chức ăn đã đến phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, làm việc với gia đình bà Hà đến 12 giờ đêm. Bồn nước cùng bộ xương nạn nhân sau đó được công an đưa đi.

Bồn nước nơi phát hiện bộ xương người gây chấn động dư luận.

...



Bà Hà nói, bồn nước được gia đình lắp khoảng 7 năm trước song khoảng 4 năm nay, gia đình không dùng bồn nước này nữa là chuyển qua sử dụng nước máy. Trước đây, chồng bà làm nghề sửa xe tại nhà. Vài năm gần đây, ông nghỉ do bị bệnh. Vợ chồng bà Hà có 2 người con trai. Con trai lớn đã lập gia đình, ở riêng còn con trai út đi làm nước ngoài hơn 10 năm nay.

Một chi tiết quan trọng được bà Hà tiết lộ là cách đây 2 năm, có thời điểm vợ chồng bà Hà ở bệnh viện cả tháng trời, vài hôm mới về lại nhà, được vài ngày thì lại nhập viện. Gần đây, chồng bà chỉ đi tái khám mỗi năm một lần do bệnh tình của ông đã có chút tiến triển.

Trước đó, dư luận kinh hoàng trước sự việc phát hiện một bộ xương người trong bồn nước trên mái nhà bà Hà. Nguồn tin trên báo Pháp luật TP.HCM cho hay, một số nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, khi phát hiện sự việc, mở nắp bồn chứa nước vẫn còn mùi hôi thối và có cả vải nghi là quần áo nạn nhân. Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường cũng thu giữ một ví da, bên trong có giấy đăng ký xe biển số 62F8-8653 với tên chủ xe là N.T.C (quê tỉnh Long An).

Sự việc đang được Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: Lam Giang (Tổng hợp)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn