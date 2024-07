Vụ học sinh tự tử khi vừa thi vào 10, cần nghĩ thế nào cho đúng?

Học sinh tự tử vì biết điểm thi lớp 10?

Theo thông tin từ Công an Hà Nội cho biết, vào khoảng 10h15 ngày 2/7, nhận được tin có người nhảy cầu Long Biên, Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy, cứu hộ cứu nạn trên sông đã ngay lập tức nhanh chóng đến hiện trường.

Khi đó, học sinh này đã nhảy xuống và đang chấp chới giữa dòng sông, trôi trên dòng nước đoạn gần cầu Vĩnh Tuy với biểu hiện đuối sức. Lực lượng cứu hộ đã dùng ca nô kịp thời tới giải cứu bạn học sinh này.

Sau khi cứu được nạn nhân lên bờ, các cán bộ chiến sĩ đã đưa bạn học sinh đến cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Quân đội, kịp thời cứu sống cháu bé.

Được biết bạn học sinh này sinh năm 2009, trú ở Đội Cấn, Ba Đình, vừa trải qua kỳ thi vào lớp 10 THPT năm học 2023-2024. Chỉ một ngày sau khi công bố điểm chuẩn kỳ thi vào lớp 10 THPT.

Ngay sau khi thông tin được công bố, nhiều bậc phụ huynh không khỏi xót xa khi bày tỏ việc áp lực thi cử đang đè quá nặng lên các em học sinh ở thành phố lớn.

Một phụ huynh bày tỏ quan điểm: "Gia đình và xã hội cần giảm bớt áp lực và kỳ vọng quá cao đối với học sinh!".

...

"Con cái mình mà tạo áp lực thi cử thì quý phụ huynh nên xem lại mình đi, xứng đáng làm cha mẹ không? Con cái thi cử không được điểm cao thì học trường thấp điểm một chút cũng không ảnh hưởng, miễn sao sau này làm người có ích cho xã hội là được!".

Học sinh tự tử do không chịu nổi áp lực thi cử và kỳ vọng của gia đình?

Tự tử là hành động dại dột, đáng báo động khi hành động này lại đang có xu hướng lan truyền nhiều trong xã hội. Những hệ lụy từ mạng xã hội khi những tin "nóng" về người tự tử bị lan truyền với tốc độ "chóng mặt", điều này ảnh hưởng đến những bạn học sinh đang tuổi nghĩ chưa tới. Vậy nên, cũng cần có những biện pháp ngăn chặn những luồng thông tin xấu, những hình ảnh bạo lực, tự tử... tránh ảnh hưởng tới con cháu chúng ta.

Câu chuyện học sinh chịu áp lực từ các kỳ thi quan trọng là chuyện năm nào phụ huynh và thầy cô giáo cũng cần có những biện pháp giúp đỡ, hỗ trợ, tránh tạo áp lực và cần luôn hỏi han, chia sẻ để các bạn biết, hiểu những vấn đề mình đang gặp phải, tránh những suy nghĩ tiêu cực hoặc có ý định tự tử...

Các diễn đàn ngày càng phát triển và công khai các hội nhóm... tự tử!

Điều này đặc biệt nghiêm trọng khi các quốc gia trên thế giới, cũng không ít những vụ tự tử do áp lực thi cử có thể kể đến như: Hàn Quốc nổi tiếng với hệ thống giáo dục cạnh tranh khắc nghiệt; Tương tự với Nhật Bản cũng có tỉ lệ tự tử cao trong giới học sinh và sinh viên do áp lực học tập; Còn tại Trung Quốc với hệ thống thi cử vốn có "truyền thống" lâu đời quyết định nhiều vấn đề quan trọng trong cuộc sống... Như vậy, tất cả các quốc gia gần chúng ta đều phải đối mặt với nhiều trường hợp tự tử xảy ra do kết quả thi không đạt yêu cầu.

Tuy nhiên, cũng cần suy nghĩ tích cực rằng, áp lực thi cử ở đâu cũng có, việc đỗ đạt hay không tùy thuộc vào năng lực của từng người, nhưng cũng có nhiều cơ hội khác, các bậc phụ huynh, giáo viên hãy chia sẻ và cùng con vượt qua.

Tác giả: Quang Minh

Nguồn tin: congdankhuyenhoc.vn