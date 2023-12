Vụ giết người giấu xác 13 năm, phá án 13 ngày

Sự trùng lặp của con số… 13

Ngày 6/12, ông Nguyễn Văn Quỳ, ở xã Lại Xuân, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng), hoảng hồn khi phát hiện một bộ xương người không còn nguyên vẹn ở bể nước bỏ hoang, trong lúc tìm chó mất tích.

Đến ngày 13/12, sau khi sự việc được trình báo, cơ quan Công an xác định nạn nhân là chị Nguyễn Thu Thanh (SN 1988, ở làng Pháp Cổ, cùng xã Lại Xuân). Chị Thanh mất tích từ năm 2010, Công an TP Hải Phòng xác định, vụ việc có dấu hiệu hình sự nên đã khởi tố vụ án để điều tra làm rõ nguyên nhân.

Bể nước nơi phát hiện bộ hài cốt.



Thông tin từ gia đình nạn nhân cho biết, chị Thanh cũng ở làng Pháp Cổ, xã Lại Xuân, lập gia đình năm 18 tuổi với 1 người cùng làng và mở cửa hàng bán gas. Trưa 3/12/2010, chị Thanh gửi con trai hơn 2 tuổi cho hàng xóm trông giúp để đi giao bình gas. Thời điểm đó, anh chồng chị Thanh đang theo xe hàng đường dài vào miền Nam.

Đến tối muộn cùng ngày, hàng xóm không thấy Thanh về nên báo cho gia đình 2 bên nội ngoại. Sau đó gia đình nhờ loa phát thanh xã loan tin tìm kiếm, thậm chí còn cùng chính quyền tổ chức tìm kiếm khắp các ao, hồ xung quanh rồi mở rộng tìm kiếm ra cả sông Kinh Thầy và các hang núi, nghĩa địa trong vùng. Gia đình còn tìm đến một số biện pháp tâm linh để mong tìm thấy manh mối về chị Thanh.

Tuy nhiên, sau đó, mọi người chỉ tìm được chiếc xe máy của nạn nhân ở dưới đầm thủy sản gần sông Kinh Thầy. Thời gian qua đi, việc tìm kiếm dần đi vào ngõ cụt. Lúc này, trong vùng xuất hiện một số tin đồn ác ý rằng chị Thanh bỏ nhà đi theo người khác khiến gia đình càng thêm đau xót.

Hy vọng của gia đình tưởng chừng bị dập tắt hoàn toàn, thì chiều 6/12 vừa qua, sau 13 năm chị Thanh mất tích, ông Nguyễn Văn Quỳ bất ngờ phát hiện hài cốt của chị trong bể nước thải của ngôi nhà bỏ hoang. Và điều trùng hợp là sau 13 ngày, Công an TP Hải Phòng đã điều tra, khám phá thành công vụ án…

Hành trình khám phá kỳ án

Theo Trung tá Nguyễn Văn Hiển, Phó Phòng Cảnh sát hình sự (Công an Hải Phòng), đây là vụ án vô cùng khó, phức tạp, bởi thi thể nạn nhân được phát hiện sau nhiều năm nên hầu hết các dấu vết, thông tin liên quan không còn…

Trung tá Nguyễn Văn Hiển cho hay, sau khi vụ việc được phát hiện được, cơ quan Công an mất 7 ngày để giám định ADN và cho ra kết quả xác định nạn nhân là chị Nguyễn Thu Thanh. Tuy nhiên, hiện trường phát hiện vụ việc so với cách đây hơn 13 năm trước hoàn toàn khác biệt nên cơ quan điều tra phải tập trung tái hiện lại.

Cơ quan Công an tái dựng lại hiện trường phục vụ công tác điều tra.



Cụ thể, khu vực hiện trường nằm cạnh mỏ đá nên trước đó có nhiều gia đình sinh sống tại đây, sau đó di chuyển đi nơi khác chỉ còn lại khai trường. Bản thân Nguyễn Văn Quỳ là chủ nhà nơi phát hiện bộ hài cốt thời điểm đó đang phải chấp hành án. Còn bà Nguyễn Thị Hoạt là người về ăn ở với ông Quỳ như vợ chồng, sau thời điểm đó, đến năm 2012 cũng phải thụ án do liên quan đến tàng trữ vận chuyển trái phép vật liệu nổ. Xung quanh ngoài người dân bản địa còn hàng trăm công nhân từ nhiều địa phương về đây khai thác đá thuê theo thời vụ.

“Cơ quan Công an đã phải huy động đến hơn 300 cán bộ chiến sỹ, bao gồm Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Thủy Nguyên cùng các nghiệp vụ khác tham gia vào chuyên án. Trong đó một số lượng lớn phải tỏa đi khắp các tỉnh, thành mà nhiều nhất là miền núi phía Bắc để tìm lại những nhân chứng có mặt ở thời điểm này” – Trung tá Nguyễn Văn Hiển chia sẻ và cho biết thêm, chỉ còn số ít nhân chứng tìm được, còn lại không thể xác định.

Sau khi tái hiện được hiện trường, Cơ quan Công an tiếp tục dựng lại mối quan hệ của chủ nhà nơi phát hiện bộ hài cốt của nạn nhân. Trong đó, chủ nhà thời điểm đó có quan hệ vô cùng phức tạp với nhiều đối tượng là dân khai thác đá lậu, hầu hết đều có lý lịch bất hảo. Nạn nhân cũng có nhiều mối quan hệ với khách hàng.

Kết quả hàng trăm trường hợp nghi vấn đưa vào danh sách triệu tập và được phân loại thành 3 nhóm đối tượng gồm: công nhân khai thác đá; đối tượng hình sự ở địa phương và các trường hợp quan hệ cá nhân với chị Thanh. Tuy nhiên, hầu hết các trường hợp trong danh sách tình nghi đều không còn ở địa phương hoặc chết do nghiện ma túy. Trong khi mối quan hệ với khách hàng của nạn nhân không xác định được do quá lâu nên không còn khả năng phục hồi dữ liệu điện thoại.

Trước những yêu cầu điều tra vụ án đặt ra những tình huống vô cùng khó khăn và phức tạp, Công an TP Hải Phòng đã phải áp dụng biện pháp điều tra tố tụng đặc biệt. Kết quả đã khoanh vùng 20 trường hợp, trong đó có 3 người ở địa phương đáng nghi vấn nhất đều là có tiền sử nghiện ngập, cờ bạc, trộm cắp… Nổi lên rõ nhất là Bùi Trung Thành (SN 1993, là con riêng của bà Nguyễn Thị Hoạt đang ăn ở như vợ chồng với ông Nguyễn Văn Quỳ).

Từ khi ông Quỳ phát hiện bộ hài cốt chị Thanh cho đến khi Công an lập biên bản hiện trường, Thành luôn có mặt chứng kiến. Cả đến khi Công an vào cuộc điều tra đưa vào danh sách tình nghi bị gọi hỏi nhưng Thành đều không thừa nhận. Tuy nhiên, với những tài liệu, chứng cứ, lập luận sắc bén của những cán bộ điều tra dày dặn kinh nghiệm cùng với nguồn tin tố giác của quần chúng nhân dân, Thành đã phải cúi đầu nhận tội sau đó.

Lời thú tội của sát nhân tuổi 17

Bùi Trung Thành khai nhận, thời điểm xảy ra vụ án hắn mới 17 tuổi, làm nghề lái xe công nông chở đá khai thác lậu. Mặc dù khá có điều kiện về kinh tế, nhưng lại ngập vào ma túy và cờ bạc nhưng khi dính nợ nần không có khả năng thanh toán, Thành tính chuyện đi cướp và nhắm vào chị Thanh nhà bán gas vì biết chị này có trang sức là dây vàng đeo trên người.

Đối tượng Bùi Trung Thành.



Ngày 3/12/2010, Thành không gọi điện thoại mà trực tiếp qua cửa hàng nói với chị Thanh chở đến nhà mình một bình gas. Do vậy mà thời điểm xảy ra vụ án cơ quan Công an đã không đưa Thành vào danh sách tình nghi do đối tượng không trao đổi bằng điện thoại. Và khi chị Thanh mang gas đến nhà, Thành bất ngờ túm sợi dây chuyền giật mạnh khiến nạn nhân đập đầu xuống đất bất tỉnh.

Nghĩ là chị Thanh đã chết, sau khi tháo lấy sợi dây chuyền, Thành bế chị Thanh ra bể nước để không sau nhà giấu xác, hòng che giấu tội ác. Để tránh bị phát hiện, Thành còn dùng cành cây phủ lên miệng, rồi đổ thêm lớp bê tông. Sau đó, Thành mang xe máy của nạn nhân ra đầm cá cách nhà 500m vứt xuống dưới. Còn sợi dây chuyền vàng Thành mang bán ở cửa hàng vàng xã bên lấy tiền trả nợ và tiêu xài hết.

Hung thủ thực nghiệm lại hành vi giấu xác nạn nhân trong bể nước.



Kẻ thủ ác Bùi Trung Thành thú nhận trong suốt 13 năm qua hắn luôn sống trong nỗi ám ảnh, dằn vặt, sợ hãi. Mỗi ngày Thành chỉ ngủ được một vài tiếng, còn lại là thao thức vì bị ám ảnh. Nhiều lúc ngồi với bạn bè, người thân, Thành luôn than thở rằng cuộc sống của mình sẽ không biết đi đâu, về đâu. Luôn mong muốn tội ác của mình sẽ không bị bại lộ, nhưng Thành cũng chuẩn bị sẵn tinh thần cho ngày trả giá. Vì vậy nên Thành không lập gia đình, vì lo sợ vợ con sau này sẽ bị liên lụy. Thành còn nghĩ đến việc báo hiếu sớm nên từ sau khi gây án hắn lao vào kiếm tiền xây nhà, trang trải cho mẹ mình trước lúc đền tội.

Trung tá Nguyễn Văn Hiển, Phó Phòng Cảnh sát hình sự cho biết, cũng do đối bị ám ảnh về tội ác của mình nên khi khai nhận hành vi của mình, Thành nhớ rõ từng chi tiết, phù hợp với chứng cứ, tài liệu thu thập được. Và được sự động viên, giải thích của cán bộ điều tra, đối tượng Bùi Trung Thành đã giữ bình tĩnh, hợp tác với cơ quan Công an trong quá trình lấy lời khai và thực nghiệm điều tra.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đang tạm giữ hình sự Bùi Trung Thành để tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý theo quy định. Đây là một “kỳ tích” của Công an TP Hải Phòng khám phá thành công vụ án tưởng chừng bế tắc hoàn toàn, làm nức lòng người dân đất Cảng.



Tác giả: V. Huy

Nguồn tin: cand.com.vn