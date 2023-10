Vụ cô dâu, chú rể bị tạt chất bẩn: Người yêu cũ nhận cái kết thích đáng

Vào đầu tháng 10, một đoạn video dài 45 giây chia sẻ trên mạng xã hội, ghi lại sự việc 1 người phụ nữ mặc đồ tối màu ném chất bẩn vào đoàn rước dâu rồi bỏ chạy thu hút sự bàn tán của dư luận. Thời điểm đó, do không kịp tránh mà trên người cô dâu và chú rể đều bị bám đầy chất bẩn.

Your browser does not support the video tag.

Vụ việc sau đó, được công an và chính quyền địa phương vào cuộc. Qua tìm hiểu, công an địa phương xác định người có hành vi ném chất bẩn là chị Bùi Thị T. (45 tuổi), người yêu cũ của chú rể. Cặp đôi bị tạt chất bẩn là cô dâu Dương Thị Y. (41 tuổi) và chú rể Dương Văn H. (43 tuổi). Cả ba người đều sinh sống trong cùng một thôn ở xã Lưu Vĩnh Sơn.

Được biết, trước đó, chú rể, Dương Văn H., đã có một mối quan hệ tình cảm với chị T. nhưng họ không thể đến với nhau vì sự ngăn cấm từ phía gia đình. Sau một thời gian, Dương Văn H. yêu Dương Thị Y. và tiến tới hôn nhân. Trong buổi trưa ngày 4/10, chú rể đã tổ chức lễ rước dâu thì xảy ra sự việc.

Liên quan đến vụ việc, mới đây vào chiều 24/10, thông tin trên báo Dân Trí, Đại úy Nguyễn Hoàng Anh, Trưởng Công an xã Lưu Vĩnh Sơn (huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh), cho biết đơn vị đã đưa ra hình thức xử lý đối với người có phụ nữ có hành vi tạt chất bẩn vào cô dâu, chú rể trong đám cưới tại địa phương.

...



Dựa trên ý muốn của các bên liên quan, địa phương đã tổ chức một cuộc họp công khai tại Nhà Văn Hóa thôn. Sau cuộc họp này, hai bên đã đạt được một thỏa thuận về việc xử lý vụ việc. Phía gia đình bị hại không có bất kỳ yêu cầu nào khác, chẳng hạn như đòi bồi thường hoặc yêu cầu khởi tố vụ án.

Hiện cơ quan công an đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ và lập biên bản xử phạt hành chính đối với người phụ nữ có hành vi "Ném gạch, đất, đá, cát hoặc bất kỳ vật thể nào khác vào nhà, phương tiện giao thông, người khác hoặc tài sản của người khác." Theo quy định, người vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 3 cho đến 5 triệu đồng.

Ngoài ra, người phụ nữ đã công khai xin lỗi vợ chồng người yêu cũ vì có hành động không đúng trong đám cưới của họ.

Cũng theo lãnh đạo địa phương, việc xử lý như vậy không chỉ đáp ứng về mặt tinh thần và lý lẽ mà còn đủ sức để răn đe. Hai gia đình là hàng xóm và dự kiến sẽ tiếp tục sống chung lâu dài cùng nhau.

Nguồn tin: saostar.vn