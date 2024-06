Vụ án tài xế bắt cóc bé gái, cưỡng bức rồi sát hại

Your browser does not support the video tag.

Một bé gái sáu tuổi đã bị một tài xế xe tải từ Uttar Pradesh, Ấn Độ bắt cóc trước khi bị cưỡng hiếp và sát hại ở quận Peddapalli của Telangana hôm13/6.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 23h, khi cô bé đang ngủ bên ngoài nhà máy xay lúa với mẹ. Bé gái đã bị bắt cóc bởi bị cáo Balram.

Đoạn phim CCTV cho thấy Balram bế bé gái trên vai và đi dọc trên một con đường gần đó trước khi phạm tội. Balram đưa đứa trẻ đến bụi cây gần đó và tấn công tình dục trước khi giết cô bé.

...

Khi mẹ nạn nhân tỉnh dậy lúc nửa đêm thì phát hiện con gái mình đã mất tích. Lo lắng về tung tích của con mình, cô đã báo cho những người bạn cùng lao động và bắt đầu đi tìm kiếm. Cả nhóm tìm thấy thi thể bé gái trong bụi rậm.

Những người lao động cùng với người dân địa phương sau đó đã bắt giữ Balram và giao anh ta cho cảnh sát.

Vụ án đã được lập hồ sơ và thi thể nạn nhân được đưa đến bệnh viện để khám nghiệm tử thi. Cảnh sát đang tiến hành điều tra thêm về vụ việc.

Tác giả: Hải Vân (Theo Indiatoday)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn