Vợ Bùi Tiến Dũng đính chính tin không mở cửa cho chồng vào căn hộ

Có chồng/người yêu nổi tiếng, dàn hậu phương của các cầu thủ bóng đá thường nhận về nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng. Ngược lại "nửa kia" của hội cầu cũng chịu khó tương tác, chia sẻ với mọi người về cuộc sống và quan điểm của mình.

Mới đây nhất, Nguyễn Khánh Linh (sinh năm 1997) - vợ Bùi Tiến Dũng (sinh năm 1995) cũng đã có động thái phản hồi một dân mạng về thônng tin người này chia sẻ.

Vợ chồng Khánh Linh - Bùi Tiến Dũng



Cụ thể, người này cho biết có lần mình chứng kiến Bùi Tiến Dũng không vào được nhà, phải nhờ bộ phận an ninh tòa nhà hỗ trợ mở cửa. Lý do mà chàng cầu thủ đưa ra với bộ phận an ninh là vợ ốm, không mở được cửa. Tuy nhiên người này tỏ ra nghi ngờ, không tin vào lý do mà Tiến Dũng đưa ra vì thiết bị mở cửa nằm ngay cửa phòng ngủ, không rõ ốm đến cỡ nào mà không thể mở cửa được.

...

Khánh Linh quyết định lên tiếng. Theo chia sẻ của Khánh Linh, căn hộ này rộng 65m2, vợ chồng cô đang đi thuê để tiện công việc ở Hà Nội. Về chuyện khoá cửa không cho chồng vào nhà, cô cho biết khi đó mình bị ốm nặng, nằm một chỗ không đi lại được.

“Đã là vợ chồng thì không có chuyện cá nhân ai không có quyền hành gì trong căn nhà” - Khánh Linh khẳng định.

Được biết thông tin này xuất hiện phía dưới bài đăng lên tiếng của Bùi Tiến Dũng về dòng trạng thái gây chấn động của vợ vào ngày 6/6. Ở thời điểm đó, chàng cầu thủ đăng ảnh cùng vợ con ở Nha Trang và cho biết gia đình vẫn hạnh phúc, còn Facebook của Khánh Linh đã bị hack.



Tác giả: S.A

Nguồn tin: phunuvietnam.vn