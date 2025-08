Bắt quả tang nữ tiếp viên "phục vụ" quý ông trong phòng Vip 7: Giá 300.000 đồng/lượt



Theo tin tức từ Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Đồng Nai, ngày 1/8, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an phường Tân Triều kiểm tra cơ sở xoa bóp Đ.P.G, địa chỉ: Khu phố 9, phường Tân Triều do bà N.T.T làm chủ.

Qua kiểm tra tại phòng Vip 7, phát hiện nhân viên nữ tên T.T.N.D, Sinh năm 1990, Hộ khẩu thường trú: xã Đức Linh, tỉnh Lâm Đồng đang có hành vi kích dục cho khách nam tên N.G.B, Sinh năm 1992, Hộ khẩu thường trú: Khu phố 11A, phường Tân Triều, tỉnh Đồng Nai với giá 300.000 đồng.

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tiến hành lập biên bản bàn giao cho Công an phường Tân Triều tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

...

Mới đây, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an xã An Viễn kiểm tra cơ sở xoa bóp A.T. tại xã An Viễn. Cơ sở này do ông T.V.L. làm chủ.

Qua kiểm tra tại phòng số 4, phát hiện nhân viên nữ tên N.T.T.H. (sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú tại xã An Phước, tỉnh Đồng Nai) đang có hành vi bán dâm cho khách nam tên N.V.K. (sinh năm 1990, hộ khẩu thường trú tại phường Phước Tân, tỉnh Đồng Nai) với giá 700 nghìn đồng.

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội tiến hành lập biên bản bàn giao Công an xã An Viễn để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Minh Minh (T/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn