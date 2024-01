VIDEO: Nổ bình dầu trong xưởng của đại lý ôtô Toyota, 1 người bị thương

Ngày 27-1, thông tin từ chính quyền xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An cho biết trên địa bàn mới xảy ra vụ nổ bình đựng dầu tại đại lý ôtô Toyota Sông Lam khiến 1 người bị thương.

Vụ nổ xảy ra khi các công nhân đang hàn bình dầu trong xưởng của đại lý ôtô. Ảnh: Chụp từ màn hình



Theo thông tin ban đầu, vụ nổ xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 26-1, tại khuôn viên xưởng của đại lý Toyota Sông Lam.

Thời điểm trên, khi nhóm công nhân đang hàn bình dầu thải thì bất ngờ xảy ra vụ nổ khiến 1 công nhân bị thương nặng.

Camera ghi lại hình ảnh vụ nổ

Theo lãnh đạo Công ty Toyota Sông Lam, do nhóm công nhân không biết đó là bình dầu thải nên khi hàn đã xảy ra sự cố.

Ngay sau khi vụ nổ xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt hiện trường, ghi nhận sự việc.

