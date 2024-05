VIDEO: Nam thanh niên xăm trổ cầm hung khí "hổ báo" xông vào công an phường

Ngày 31-5, tin từ UBND phường Phú Sơn, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết lực lượng Công an phường Phú Sơn đã khống chế, tạm giữ một thanh niên cởi trần, xăm trổ, cầm gậy vào trụ sở công an phường để gây rối.

Your browser does not support the video tag.

Đoạn clip thanh niên cởi trần, xăm trổ xông vào trụ sở công an gây rối được người dân ghi lại

Theo thông tin ban đầu, sự việc diễn ra vào chiều ngày 30-5, khi một nam thanh niên bất ngờ cầm hung khí (gậy sắt) đi từ đường Nguyễn Trãi xông vào trụ sở Công an phường Phú Sơn (số 475 đường Nguyễn Trãi) la hét, gây rối.

Ngay khi sự việc xảy ra, các cán bộ Công an phường Phú Sơn có mặt tại trụ sở đã lập tức tiếp cận nam thanh niên, khống chế, bắt giữ.

...

Nam thanh niên ngay sau đó đã bị công an khống chế, bắt giữ. Ảnh cắt từ clip

Khi được đưa vào trụ sở để lập biên bản xử lý, nam thanh niên có biểu hiện bất thường khi liên tục hát rất to. Lực lượng chức năng cũng chưa rõ lý do vì sao người này lại có hành động như trên.

Theo chính quyền địa phương, nam thanh niên này đã từng nghiện ma túy, đã cai nghiện thành công và tái hòa nhập với cộng đồng. Thời gian gần đây thanh niên này có biểu hiện bất ổn về tâm lý.

Hiện, nam thanh niên đang bị tạm giữ để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tác giả: Tuấn Minh

Nguồn tin: Báo Người lao động