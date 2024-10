Video khoảnh khắc trạm xăng ở Nga phát nổ dữ dội làm 4 người chết

Video trạm xăng phát nổ dữ dội (Nguồn: Reuters):

Theo thông tin từ Cơ quan Tình trạng Khẩn cấp ở Chechnya, một bồn chứa nhiên liệu đã phát nổ tại trạm xăng nói trên, gây ra đám cháy, làm 4 người chết và 5 người bị thương. Một đoạn video trên mạng xã hội cho thấy bồn chứa nhiên liệu bắn ra từ trạm xăng ngay sau vụ nổ, lăn và bật gần vị trí người đang quay lại cảnh đám cháy.

...

Lãnh đạo Chechnya, ông Ramzan Kadyrov, đã đưa ra thông báo trên Telegram rằng ông đã đích thân kiểm soát tình hình. Ông nói rằng những người gây ra vụ nổ sẽ phải chịu trách nhiệm, nhưng không cung cấp thêm chi tiết.

Trước đó, các vụ nổ tại trạm xăng ở khu vực Dagestan của Nga vào tháng 9/2024 và tháng 8/2023 đã khiến lần lượt 13 và 35 người thiệt mạng.

Tác giả: Thùy Dương

Nguồn tin: Báo Tin tức