VIDEO: Giây phút xúc động người thân nạn nhân động đất Myanmar cảm tạ Đoàn cứu hộ Việt Nam

Ngày 2-4, Đoàn cứu hộ Bộ Công an Việt Nam tiếp tục tìm thấy một nạn nhân nữ đã tử vong trong ngôi nhà 4 tầng ở thị trấn Zabu Thiri, thủ đô Naypyidaw, Myanmar.

Thi thể nạn nhân được đưa ra ngoài. Ảnh: C07



Đại tá Nguyễn Minh Khương, trưởng Đoàn cứu hộ Bộ Công an Việt Nam, cho biết vào sáng cùng ngày 2-4, đoàn đã triển khai cuộc họp, lên phương án tìm kiếm hai mẹ con bị mắc kẹt tại tòa nhà 2204, thị trấn Zabu Thiri. Nạn nhân là một người phụ nữ 81 tuổi và con gái 56 tuổi.

Đội cứu nạn cứu hộ đã sử dụng các trang thiết bị hiện đại, chó nghiệp vụ để khảo sát khu vực ngôi nhà nhằm xác định nơi nạn nhân bị mắc kẹt bên trong. Đến khoảng 14 giờ 10 phút (giờ địa phương), lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã đưa được thi thể nạn nhân 56 tuổi ra ngoài, đồng thời tiếp tục sử dụng các phương tiện để tìm nạn nhân còn lại.

Đặc biệt, sau khi tìm thấy thi thể, người thân của nạn nhân xúc động cảm tạ Đoàn cứu hộ Việt Nam. Đoàn cứu hộ Bộ Công an đã động viên, chia sẻ mất mát cùng với gia đình.

...

Your browser does not support the video tag.

Khoảnh khắc nạn nhân được đưa ra ngoài. Video: C07

Sáng cùng ngày, chứng kiến cảnh sân trường học Taw Win Yadanar tại thị trấn Zabu Thiri trở thành khu lán trại tạm, hoàn cảnh sống vô cùng thiếu thốn, Đoàn cứu hộ Bộ Công an Việt Nam đã cử một nhóm cán bộ, chiến sĩ đến dựng 2 lều bạt để hỗ trợ người dân có chỗ che nắng che sương. Cùng với đó, Đoàn cũng đã tổ chức thăm khám, phát thuốc cho nhiều người bị thương do động đất gây ra.

Trong khi đó, vào lúc 14 giờ ngày 2-4, lực lượng cứu hộ của Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp với lực lượng cứu hộ của Myanmar và Thổ Nhĩ Kỳ đã giải cứu thành công thanh niên bị mắc kẹt bên trong Khách sạn Aye Chan Thar ở thủ đô Naypyidaw. Người được giải cứu là anh Htet Maung Maung, 26 tuổi, làm đầu bếp trong khách sạn Aye Chan Thar, được tìm thấy sau 5 ngày xảy ra thảm họa động đất Myanmar.

Chiều 2-4, đài truyền hình nhà nước Myanmar MRTV cập nhật thống kê thương vong trong động đất là 2.886 người thiệt mạng, 4.639 người bị thương và 373 người mất tích. Số người chết có thể tăng lên.

Tác giả: Nguyễn Hưởng



Nguồn tin: Báo Người Lao Động