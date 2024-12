VIDEO: Giây phút cuối của nam sinh lớp 10 trong vụ tai nạn giao thông kinh hoàng

Ngày 6-12, lãnh đạo xã Hiệp Hoà, thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) cho biết lực lượng công an đang điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra trên đường tỉnh lộ 389B khiến 1 nam sinh lớp 10 trên đường đi học tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh bạn đọc cung cấp)



Thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ 30 phút ngày 6-12, em N.V.Đ. (SN 2009) điều khiển xe máy BKS 34-AS 107.xx lưu thông trên tỉnh lộ 389B theo hướng xã Thượng Quận đi xã Quang Thành, phía sau xe chở bạn T.M.H. (SN 2009, cùng trú tại xã Thượng Quận, thị xã Kinh Môn), cả hai không đội mũ bảo hiểm, di chuyển với tốc độ cao trên đường.

Khi đến Km 10+400 (thuộc thôn An Bộ, xã Hiệp Hòa), xe do Đ. điều khiển bất ngờ va chạm với xe máy BKS 34F1-217.xx do L.A.D. (SN 2006, trú tại phường Phạm Thái, thị xã Kinh Môn) điều khiển đang chạy hướng ngược lại.

Cú va chạm mạnh giữa 2 phương tiện làm xe máy 34F1-217.xx đổ ra đường rồi va chạm với xe ô tô BKS 34A-706.xx do anh P.N.S. (SN 1995, trú tại xã Thái Minh, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương) điều khiển, chạy theo hướng xã Thượng Quận đi xã Quang Thành.

Camera hành trình ghi lại vụ tai nạn (Bạn đọc cung cấp)

Vụ tai nạn khiến em T.M.H. tử vong; 2 em N.V.Đ. và L.A.D. bị thương được đưa đến bệnh viện cấp cứu; cả 3 phương tiện đều hư hỏng.

Được biết, nạn nhân T.M.H. hiện đang là học sinh lớp 10 của một trường THPT trên địa bàn thị xã Kinh Môn và thời điểm xảy ra vụ tai nạn, nam sinh đang trên đường đến trường học.

Sau khi hoàn thiện các thủ tục cần thiết, thi thể nam sinh được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Tác giả: Tr. Đức



Nguồn tin: Báo Người Lao Động