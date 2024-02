Video cận cảnh vụ t.a.i n.ạ.n k.i.n.h h.o.à.n.g khiến 3 mẹ con trong gia đình th.iệ.t m.ạ.ng

Chiều 18/2, Công an huyện Phong Điền và Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vẫn đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tại nạn liên hoàn xảy ra trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn (đoạn qua địa phận huyện Phong Điền), khiến 3 mẹ con tử vong.

Video ghi lại vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Trước đó, khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, anh Phan Đình K (SN 1959, trú xã Đăk Blà, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum) điều khiển ô tô con biển số 36A- 485.67 lưu thông trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, hướng Đà Nẵng - Quảng Trị.

Trên ô tô con còn có anh Ph.Đ.Q (SN 1978), chị L.T.H (SN 1983, vợ anh Q) và 2 con là Ph.L.K.V (SN 2009), Ph.Đ.Q (SN 2015), cùng trú tại phố Tân Cộng, phường Đông Tân, TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Khi đến Km 48+200m, thuộc thôn Đông Thái (xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế), ô tô con bất ngờ xảy ra tai nạn liên hoàn với xe tải biển số 63H-00568, xe đầu kéo biển số 63C-136.59, kéo theo rơ-moóc 63R-00227…

Chiếc ô tô con biến dạng hoàn toàn sau cú tông trực diện của chiếc ô tô tải.

Hậu quả, vụ tai nạn khiến cháu Q tử vong tại chỗ, cháu V và chị H được đưa đi cấp cấp nhưng đã tử vong tại bệnh viện. Anh Q và những người còn lại bị xây xát.

Trước sự việc xảy ra, lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế chỉ đạo Công an huyện Phong Điền khởi tố vụ án, khởi tố bị can với lái xe con vượt ẩu gây tai nạn liên hoàn.

Theo báo cáo của Cục CSGT (Bộ Công an), nguyên nhân ban đầu xác định do ô tô con BKS: 36A-485.67 vượt bên phải rồi tạt sang trái, va đầu xe container nên gây ra tai nạn.

