Vì sao nhiều sĩ quan thoát án hình sự trong vụ tham ô 50 tỷ ở Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển?

Cơ quan truy tố đánh giá, quá trình điều tra, bị can Hậu tự nguyện khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết vụ án nên được xem xét giảm các tình tiết giảm nhẹ hình phạt. Các bị can Nguyễn Văn Sơn, Hoàng Văn Đồng, Doãn Bảo Quyết, Bùi Trung Dũng, Nguyễn Văn Hưng, Bùi Văn Hòe cũng được đề nghị xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự do quá trình công tác có nhiều thành tích, được tặng thưởng Huân, Huy chương và nhiều bằng khen, giấy khen; gia đình có công với cách mạng.