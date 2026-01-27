Về xứ Nghệ quê Hồ Văn Cường, thưởng thức bữa cơm nóng cùng nhút Thanh Chương ngày lạnh giá

Xứ Nghệ – quê hương của cầu thủ Hồ Văn Cường không chỉ gây thương nhớ bởi giọng nói nặng tình, con người chân chất mà còn bởi những món ăn dân dã gắn liền với bữa cơm gia đình. Trong đó, nhút Thanh Chương là món ăn mộc mạc nhưng mang đậm hồn cốt của vùng quê miền Trung nắng gió.

Cầu thủ Hồ Văn Cường quê ở Nghệ An - địa phương nổi tiếng với món nhút Thanh Chương. Ảnh: báo Thanh Niên

Nhút được làm từ xơ mít non, sau khi sơ chế kỹ sẽ đem muối chua theo phương pháp truyền thống. Trải qua thời gian lên men tự nhiên, nhút có vị chua thanh, giòn dai vừa phải, không nồng gắt. Từ nguyên liệu tưởng chừng bỏ đi, người dân Thanh Chương đã khéo léo tạo nên món ăn quen thuộc trong mâm cơm hàng ngày.

Nhút Thanh Chương được làm từ xơ quả mít non.

Điểm đặc biệt của nhút Thanh Chương nằm ở cách thưởng thức. Nhút có thể trộn cùng lạc rang, tỏi, ớt, rau thơm để tạo thành món ăn chua cay đậm đà; cũng có thể xào nóng với mỡ, tóp mỡ hoặc thịt ba chỉ, ăn kèm cơm trắng rất “bắt vị”. Chỉ cần một đĩa nhút giản dị, bữa cơm quê đã trở nên trọn vẹn và ấm áp.

Trong tiết trời se lạnh, bữa cơm nóng với nhút Thanh Chương càng mang nhiều ý nghĩa. Vị chua nhẹ kích thích vị giác, vị cay của ớt giúp làm ấm cơ thể, còn hơi nóng từ món ăn gợi cảm giác sum vầy, gần gũi. Với người xứ Nghệ xa quê, đó không chỉ là món ăn mà còn là ký ức về căn bếp nhỏ, về những ngày quây quần bên gia đình.

...

Không chỉ là đặc sản ẩm thực, nhút Thanh Chương còn phản ánh nếp sống cần cù, tiết kiệm của người dân xứ Nghệ. Từ món ăn gắn với những năm tháng khó khăn, nhút ngày nay trở thành hương vị quê hương được nhiều du khách tìm thưởng thức khi có dịp ghé thăm Nghệ An.

Từ món ăn dân dã, nhút Thanh Chương đã trở thành món ăn đặc sản.

Về xứ Nghệ quê Hồ Văn Cường, giữa nhịp sống bình dị của làng quê, thưởng thức bữa cơm nóng cùng nhút Thanh Chương là cách để cảm nhận trọn vẹn nét mộc mạc, chân thành và đậm tình của vùng đất này.

Tác giả: Yến Nguyễn

Tác giả: saostar.vn