Tứ kết lượt đi Champions League: Đại chiến nhiều duyên nợ

Bayern sẽ gặp nhiều khó khăn khi đối đầu với Man City lúc này.



Tâm điểm lượt đi tứ kết Champions League sẽ dồn về sân Etihad khi Man City đón tiếp Bayern Munich (2h ngày 12/4). Man City đang cực kỳ hưng phấn khi nhen nhóm cơ hội vô địch Premier League cuối tuần qua. Man City của Pep Guardiola đang sở hữu một phong độ thăng hoa với chuỗi 8 trận toàn thắng trên mọi đấu trường trong đó có 5 trận giữ sạch lưới nhà. Đặc biệt, Erling Haaland cùng đồng đội đã ghi tới 31 bàn và chỉ thủng lưới 3 lần ở chuỗi trận nói trên. Tại sân nhà Etihad, phong độ của họ còn ấn tượng hơn nhiều với chuỗi 12 trận bất bại trong đó có 11 chiến thắng. Không những thế, Man City toàn thắng cả 9 trận gần nhất trên mọi đấu trường (6 trận giữ sạch lưới nhà).

Tính riêng tại Champions League, sân nhà cũng là điểm tựa lý tưởng của thầy trò HLV Pep khi họ thắng 4/4 trận, ghi 17 bàn và chỉ thủng lưới đúng 2 lần. Man City có một đội hình chất lượng, đồng đều, có chiều sâu. Vì thế, trước cuộc đổ bộ của “Hùm xám”, Phil Foden là cái tên duy nhất vắng mặt do chấn thương. Man City vẫn chưa một lần đăng quang tại giải đấu hàng đấu châu Âu cấp CLB. Thất bại trước The Blues trong trận chung kết năm 2021 là lần họ tiến tới danh hiệu này gần nhất. Chính bởi vậy, mùa giải năm nay họ đặt nhiều kỳ vọng có thể lần đầu vô địch. Điều này càng được củng cố với việc có chân sút Haaland. Erling Haaland vừa làm nức lòng số đông người hâm mộ khi tỏa sáng với “cú đúp” bàn thắng trong trận Man City gặp Southampton. Phong độ rực sáng của tiền đạo người Na Uy đã được ông thầy Pep Guardiola hết lời ca ngợi. Ông chỉ rõ, Erling Haaland có điểm còn mạnh hơn cả học trò cũ, cũng là cầu thủ vĩ đại của bóng đá thế giới hiện tại, Lionel Messi. “Tôi luôn thấy Haaland vui vẻ và mỉm cười. Còn với Messi, khi ghi được 2 bàn, cả Messi và chúng tôi sẽ cảm thấy hơi buồn nếu bàn thứ 3 không xuất hiện. Nhưng Haaland thì khác, cậu ấy lúc nào cũng có tâm trạng tích cực. Đó là điểm mạnh của Haaland so với Messi” - Pep chia sẻ.

...

Trong khi đó, Bayern Munich đã có được chiến thắng tối thiểu 1-0 trong chuyến làm khách của Freiburg tại Bundesliga vừa qua. Chiến thắng giúp “Hùm xám” giữ vững ngôi đầu bảng của mình sau vòng 27, tạo ra khoảng cách 2 điểm với Dortmund ở vị trí thứ 2. Đây cũng là màn chạy đà tốt cho trận tứ kết lượt đi Champions League với Man City. Ở trận tứ kết lượt đi này, Bayern tiếp tục không có sự phục vụ của những cầu thủ quan trọng như Manuel Neuer và Lucas Hernandez cùng vài tài năng trẻ khác. Song, Neuer và Lucas Hernandez đều nghỉ thi đấu dài hạn từ trước đó nên sẽ không ảnh hưởng nhiều tới lực lượng hiện tại của Bayern. Dẫu vậy, các cổ động viên sẽ không thể hài lòng về màn trình diễn của toàn đội như ở trận đấu với Freiburg, một trận đấu tệ hại của tuyến trên “Hùm xám” khi những Sane, Gnabry, Sane đều cho thấy phong độ “chạm đáy” của mình. Đôi cánh của Bayern Munich gồm Sane và Mane đang thể hiện phong độ đáng thất vọng. Mane trở lại sau chấn thương đã không còn là chính mình như tại Liverpool, Sane đã chứng minh vì sao anh không có chỗ đứng trong đội hình của Man City. Bayern Munich đã có chiến thắng may mắn trước Freiburg non nớt khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội và gặp bế tắc trên hàng công. Nhưng rõ ràng họ không thể tiếp tục tiếp diễn điều này ở 2 trận đấu với Man City sắp tới. Để xuyên phá được hàng phòng ngự kỷ luật của Man City, hàng công của đối phương phải có sự linh hoạt, nhanh nhậy và sắc bén trong từng pha bóng. Song, tất cả điều này lại không hội tụ ở hàng công Bayern Munich lúc này.

Ở cuộc đọ sức hấp dẫn khác, Real Madrid được mệnh danh là ông vua Champions League, song với lá thăm may rủi đưa họ gặp Chelsea ở tứ kết, Los Blancos chắc chắn cảm thấy chột dạ. Lịch sử chỉ ra, The Blues chính là khắc tinh của Real. Real Madrid và Chelsea sẽ có mùa thứ 3 liên tiếp chạm trán nhau tại vòng knock-out của Champions League. Mùa trước, 2 đội bóng này đã đụng độ cũng tại tứ kết. Khi ấy, Los Blancos là đội giành chiến thắng 5-4 chung cuộc sau 2 lượt trận để vào bán kết, và sau đó lên ngôi vô địch. Thất bại 2-3 trước Villarreal ở vòng 28 La Liga vừa qua dù liên tục dẫn bàn trước nhưng lại thua ngược ngay tại sân Bernabeu, có vẻ Real Madrid đã giương cờ trắng trước Barcelona trong cuộc đua vô địch La Liga để tập trung tối đa vào Champions League…

Chelsea vẫn đang trong cơn khủng hoảng dù HLV Lampart đã lên thay thế HLV Porter vừa qua. Những vấn đề của một đội bóng nhiều ngôi sao nhưng thiếu cá tính vẫn đang diễn ra. Chelsea trong trận thua Wolves 0-1 đã tiếp tục thể hiện một hàng công lóng ngóng. Kai Havertz, Joao Felix, Raheem Sterling, Christian Pulisic, Mykhailo Mudryk và Pierre-Emerick Aubameyang đều góp mặt trong trận thua Wolves. Nhưng tập thể ngôi sao này sút trúng mục tiêu đúng 1 lần. Dẫu vậy, Chelsea luôn đặc biệt khó lường ở Champions League mỗi khi thay tướng giữa mùa, và đó cũng là một trong những yếu tố khiến Real Madrid càng phải dè chừng.

Tác giả: Hoàng Nam

Nguồn tin: Báo Đại Đoàn Kết