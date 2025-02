Từ Hy Viên qua đời vì nhiễm trùng máu, không chỉ do cảm cúm như gia đình công bố?

Truyền thông Trung Quốc chỉ ra nguyên nhân Từ Hy Viên qua đời là do nhiễm trùng huyết - Ảnh: WEIBO

Sáng 4-2, tờ Sohu bất ngờ đăng tải bài viết với tựa đề "Tiết lộ nguyên nhân thật sự khiến Đại S qua đời, không phải do cảm cúm, 5 người thân đều là đồng phạm".

Trong bài viết, trang này chỉ ra hàng loạt bằng chứng cho thấy người thân Từ Hy Viên nói dối về bệnh trạng của cô. Đồng thời khẳng định gia đình là nguyên nhân khiến nữ diễn viên Đài Loan qua đời.

Từ Hy Viên qua đời vì nhiễm trùng huyết?

Theo Sohu, căn cứ vào lời chia sẻ của hướng dẫn viên du lịch của Từ Hy Viên, gia đình nữ diễn viên đến Nhật Bản vào ngày 29-1. Lúc này cô đã có dấu hiệu ho và khó thở.

Mặc dù vậy gia đình vẫn tiếp tục chuyến đi, thư giãn tại suối nước nóng Hakone trong suốt 4 ngày liên tiếp.

Bên cạnh đó một bác sĩ Nhật Bản công bố nguyên nhân thật sự đằng sau cái chết của Từ Hy Viên là nhiễm trùng máu. Đây là tình trạng do viêm nhiễm kéo dài mà không điều trị kịp thời.

Việc Từ Hy Viên không được điều trị kịp thời khiến cô bỏ lỡ "48 giờ vàng" - khoảng thời gian quan trọng nhất để có thể điều trị hiệu quả và cứu sống bệnh nhân.

Sau khi mắc cúm, cô không nhận được sự điều trị cần thiết, dẫn đến việc bệnh của cô chuyển biến thành viêm phổi cấp tính, cuối cùng gây nhiễm trùng máu và dẫn đến tử vong.

Phát ngôn này trái ngược hoàn toàn với lý do mà gia đình cô thông báo với truyền thông.

Diễn viên Từ Hy Viên sẽ được hỏa táng tại Nhật Bản trước khi đưa về quê nhà

Sohu lập luận: "Cả Từ Hy Viên và gia đình đều biết rõ các bệnh nền nghiêm trọng của cô như bệnh động kinh và chứng sa van tim.

Trước đó mẹ của diễn viên cũng tiết lộ cô phải dùng thuốc chống động kinh và giảm căng thẳng trong thời gian dài.

Hơn nữa khi có triệu chứng bệnh rõ rệt như ho và khó thở, tại sao gia đình không đưa cô đi khám ngay lập tức mà lại tiếp tục chuyến du lịch? Rõ ràng điều này làm tình trạng Từ Hy Viên trở nên nghiêm trọng hơn".

Ngoài ra Sohu còn chỉ trích sự thờ ơ của gia đình Từ Hy Viên khi cô lâm bệnh nặng. Dù yêu cầu truyền thông tôn trọng quyền riêng tư, em gái và mẹ của Từ Hy Viên vẫn đăng tải video vui vẻ nhảy múa khi cô đang trên giường bệnh.

Chồng cũ Uông Tiểu Phi có hành động mang tính hình thức tại sân bay mà không có hành động cụ thể nào. Bà Trương Lan - mẹ chồng cũ của nữ diễn viên - tiếp tục livestream với thái độ vô cảm.

"Gia đình Từ Hy Viên, bao gồm mẹ, em gái Từ Hy Đệ và chồng cũ đều có trách nhiệm lớn khi không đưa ra quyết định chăm sóc kịp thời. Đây không chỉ là thiếu sót trong việc chăm sóc sức khỏe mà còn là sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm đối với người thân chính mình" - Sohu kết luận.

