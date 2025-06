Trượt ngã trong mưa, 2 người phụ nữ bị xe đầu kéo cán tử vong

Theo thông tin từ Công an tỉnh Long An, khoảng 15h20 ngày 7/6, trời mưa lớn, chị S.T.T.T. (SN 2000) điều khiển xe máy BKS 84L1-492.49 chở chị T.H.U. (SN 2005, cùng quê Sóc Trăng) lưu thông trên quốc lộ 1 (hướng từ TP Hồ Chí Minh về Long An). Khi đến Km 1931+600, đoạn qua địa bàn KP10, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An thì xe bị trượt khiến 2 người phụ nữ ngã xuống đường.

Hiện trường vụ TNGT khiến 2 người tử vong.





Cùng lúc này xe đầu kéo kéo rơ-mooc chở theo xe lu bên trên do tài xế T.V.H. (SN 1985, quê Thanh Hóa) điều khiển cùng chiều không xử lý kịp tình huống đã cán qua người khiến 2 nạn nhân tử vong tại chỗ.

... Công an tỉnh Long An khám nghiệm phương tiện liên quan đến vụ tai nạn.

Ngày 8/6, Công an tỉnh Long An hoàn tất hồ sơ, bàn giao thi thể 2 nạn nhân cho gia đình đem về lo hậu sự. Công an tỉnh Long An cũng khuyến cáo người dân khi lưu thông trong mưa cần hết sức cẩn thận để tránh những vụ TNGT đáng tiếc xảy ra.

Tác giả: Anh Thư-Lâm Anh

Nguồn tin: cand.com.vn