Trường mầm non VCN xin lỗi vì yêu cầu ký "chấp nhận rủi ro khi trẻ học bơi"

Trường mầm non VCN World tại khu đô thị VCN Phước Long 2 của Công ty cổ phần đầu tư VCN có thông báo tổ chức hoạt động ngoại khóa dạy bơi miễn phí cho tất cả trẻ mầm non thuộc các lớp 4-5 tuổi.

Nhà trường đã phát "đơn chấp thuận tham gia chương trình bơi" do trường soạn sẵn gồm cả tiếng Việt và tiếng Anh cho phụ huynh học sinh ký đơn đăng ký cho con em học bơi.

Theo Tuổi trẻ, trong mẫu đơn soạn sẵn có mục "các rủi ro tiềm năng". Cụ thể, trong đơn viết "bơi lội là một môn thể thao với đặc điểm và những rủi ro vốn có nằm ngoài sự kiểm soát của VCN World, do vậy phụ huynh/người giám hộ cần nhận thức rõ những rủi ro này".

Đặc biệt, trong đơn còn in sẵn các nội dung chấp thuận của phụ huynh đăng ký cho con em học bơi.

Một trong những nội dung đó là "tôi tình nguyện chấp nhận những rủi ro tiềm ẩn trong hoạt động bơi, tôi biết rằng con tôi có thể bị thương do sự cố không lường trước liên quan đến việc tham gia vào hoạt động bơi".

Do vậy, tất cả phụ huynh ký đơn đăng ký cho trẻ mầm non 4-5 tuổi học bơi tại Trường mầm non VCN World là đương nhiên chấp thuận "những rủi ro tiềm ẩn" với con em mình như trong đơn nêu.

Nhiều phụ huynh học sinh, kể cả phụ huynh không có con em học tại Trường mầm non VCN World, đã bày tỏ bất bình, không đồng tình với nội dung trong đơn đăng ký trên.

Trong đó có 1 phụ huynh không đồng thuận với nội dung đăng ký học bơi và có những bài viết về nội dung gây hoang mang tranh cãi trong cộng đồng mạng.

... Trường mầm non VCN World bên cạnh một chung cư tại khu đô thị Phước Long 2, TP.Nha Trang (Khánh Hòa). (Ảnh: Tuổi trẻ)



Trên trang mạng xã hội của trường VCN World Kindergarten, bà Đặng Thị Đông - Hiệu trưởng nhà trường đã có giải thích, lớp học bơi là môn học ngoại khoá không bắt buộc, hoàn toàn không thu thêm phí và không nằm trong chương trình học chính thức của các lớp.

Bà Đông giải thích, trường nhận thức sâu sắc phải có trách nhiệm phải mang đến cho các con sự an toàn cao nhất trong các giờ học bơi.

Và, giả sử trong tình huống không may xảy ra sự cố không mong muốn với các con - ngay cả trong trường hợp không phải do lỗi từ phía nhà trường - mặc dù đã có đơn chấp thuận của phụ huynh thì nhà trường vẫn phải chịu trách nhiệm theo quy định pháp luật.

Qua làm việc với Phòng Giáo dục và Đào tạo TP.Nha Trang vào chiều 7/8, đại diện Trường Mầm non Quốc tế VCN đã đồng ý điều chỉnh làm rõ nội dung này để tránh những hiểu lầm.

Trao đổi với Lao Động, ông Trần Việt Dũng - phụ huynh có con học tại Trường Mầm non Quốc tế VCN xác nhận là người đã có những đóng góp, phản biện liên quan đến nội dung trong đơn đăng ký học bơi gây tranh cãi của nhà trường.

Sáng 8/6, lãnh đạo nhà trường đã tổ chức đối thoại với ông Trần Việt Dũng qua đó, nhà trường sửa nội dung gây tranh cãi thành “Tôi hiểu khi con tôi tham gia vào các hoạt động bơi có thể xảy ra các trường hợp bất khả kháng nằm ngoài khả năng kiểm soát của nhà trường”. Ngoài ra, Hiệu trưởng trường đã gửi lời xin lỗi ông Dũng về những ồn ào không đáng có.

Cá nhân ông Dũng thống nhất nội dung trên, đã ký vào đơn đăng ký cho con gái học bơi, đồng thời muốn khép lại vụ việc để nhà trường tiếp tục sự nghiệp giáo dục.

Tác giả: Việt Hương (T/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn