Trưởng công an phường để lại sổ tiết kiệm trước khi tử vong ở trụ sở

Tối 27/2, lãnh đạo Công an thị xã Điện Bàn cho biết gia đình đang tổ chức hậu sự cho ông N.H.A., Trưởng công an phường Điện An, thị xã Điện Bàn.

Vị này cho hay qua thông tin từ gia đình nạn nhân, khoảng 3h sáng cùng ngày, ông A. rời khỏi nhà và đến trụ sở cơ quan. Đến khoảng 4h, người dân phát hiện ông A. tử vong trong tư thế treo cổ tại nhà xe Công an phường Điện An.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng thị xã Điện Bàn đã khẩn trương có mặt tại hiện trường để khám nghiệm, phục vụ điều tra.

"Nạn nhân để lại một sổ tiết kiệm cho gia đình, không có thư hay gì khác. Ông A. là trưởng công an phường nên sống hòa đồng, không có mâu thuẫn hay nợ nần, gia đình cũng không phải nghèo khó", vị này cho hay.

Vụ việc xảy ra tại phường Điện An, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam. Ảnh: Google Maps.



