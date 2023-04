Quan lộ cựu Phó Giám đốc Công an Hà Nội bị tước hàm thiếu tướng

Ông Nguyễn Anh Tuấn có nhiều năm công tác tại Công an Hà Nội, trước khi làm Phó giám đốc, ông là trưởng Công an quận Tây Hồ. Năm 2015, ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an Hà Nội, phụ trách khối an ninh và là thủ trưởng Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố