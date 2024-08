Tìm ra "chìa khóa" giải mã vụ MH370, giả thuyết mới về hành động bí ẩn của phi công

Mới đây, báo Lao động dẫn thông tin mới nhất liên quan đến vụ MH370 mất tích trên tờ The Sun cho hay, một nhà khoa học người Australia tuyên bố đã tìm thấy chính xác địa điểm an nghỉ của MH370.

Cụ thể, Vincent Lyne - nhà nghiên cứu tại Đại học Tasmania - cho biết, máy bay MH370 đã cố tình lao sâu xuống Broken Ridge - hố sâu 6km ở Ấn Độ Dương.

Ông Lyne tin rằng, Broken Ridge có các sườn hẹp, dốc, có các rặng núi lớn và các hố sâu khác bao quanh cũng như chứa đầy các trầm tích mịn được xem là một "nơi ẩn náu hoàn hảo" cho MH370.

Giả thuyết mới về MH370 được Vincent Lyne - nhà nghiên cứu tại Đại học Tasmania đưa ra. Ảnh: New York Post/Lao động



Tờ Dân Việt dẫn thông tin trên trang Newsweek cho hay, nhà nghiên cứu tại Đại học Tasmania lập luận rằng chiếc máy bay, mất tích vào ngày 8/3/2014, đã được phi công Zaharie Ahmad Shah cố tình lái vào địa hình dưới nước hiểm trở và xa xôi này.

"Công trình này thay đổi câu chuyện về sự mất tích của MH370", Lyne tuyên bố, khẳng định rằng những khoảnh khắc cuối cùng của máy bay không phải là kết quả của một vụ tai nạn thiếu nhiên liệu, mà là một vụ hạ cánh có tính toán và được kiểm soát.

Ông còn tuyên bố rằng vị trí của máy bay được xác định chính xác bằng giao điểm kinh độ của Sân bay Penang với đường bay từ máy bay mô phỏng tại nhà của phi công - một tuyến đường trước đây bị FBI và các nhà điều tra khác bác bỏ vì "không liên quan", Lyne nói.

"Vị trí đó cần được xác minh là ưu tiên hàng đầu", Lyne viết. "Việc có tìm kiếm hay không là tùy thuộc vào các giới chức và công ty tìm kiếm, nhưng xét về mặt khoa học, chúng ta biết lý do tại sao các cuộc tìm kiếm trước đây đã thất bại", Lyne tuyên bố. Ông nhấn mạnh rằng các nỗ lực tìm kiếm trước đây đã không xem xét khu vực cụ thể này và "khoa học chỉ ra rõ ràng vị trí MH370".

Đáng chú ý, tầm quan trọng tiềm tàng của địa điểm này đã được nhấn mạnh khi Lyne so sánh với Chuyến bay 1549 của US Airways, chuyến bay nổi tiếng đã bị Cơ trưởng Chesley "Sully" Sullenberger hạ cánh trên Sông Hudson vào năm 2009. Lyne cho rằng xác máy bay MH370 sẽ cho thấy những dấu hiệu tương tự về việc hạ cánh có kiểm soát, củng cố cho lý thuyết của ông rằng máy bay đã được cố tình lái đến nơi an nghỉ cuối cùng của nó.

Khu vực tìm kiếm MH370 năm 2014. Ảnh: Australian Maritime Safety Authority/Lao động

...



Những khẳng định của Lyne được đưa ra 10 năm sau khi MH370 biến mất cùng 239 hành khách và phi hành đoàn trên máy bay khi đang trên đường từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh. Bất chấp những nỗ lực tìm kiếm toàn diện trên một khu vực rộng lớn 120.000 km2 của Ấn Độ Dương, không có xác máy bay nào được tìm thấy, dẫn đến việc đình chỉ tìm kiếm chính thức vào năm 2017.

Bí ẩn về sự biến mất của máy bay kể từ đó đã trở thành chủ đề của nhiều giả thuyết, nhưng không có giả thuyết nào đưa ra bằng chứng kết luận.

Trong khi tính xác thực của những tuyên bố của Lyne vẫn chưa được kiểm chứng, lý thuyết của ông đã thu hút được sự chú ý đáng kể và có thể thúc đẩy việc khám phá sâu hơn ở Nam Ấn Độ Dương. Khi cuộc tìm kiếm câu trả lời vẫn tiếp tục, bí ẩn về MH370 vẫn là một trong những câu đố dai dẳng nhất trong lịch sử hàng không hiện đại.

Trước đó, Richard Godfrey - kỹ sư hàng không vũ trụ người Anh đã nghỉ hưu, người dành cả thập kỷ qua để theo dõi hành trình của chuyến bay MH370 và tiến hành cuộc điều tra riêng về chiếc máy bay mất tích, cũng từng có tuyên bố tương tự.

10 năm sau khi MH370 biến mất cùng 239 hành khách, sự việc vẫn là dấu hỏi lớn cho toàn thế giới. Ảnh: Getty/Dân Việt



Ông Richard Godfrey khẳng định có thể xác định vị trí của máy bay MH370 ở độ sâu 4km tính từ bề mặt đại dương ở khu vực Broken Ridge.

Ông đã kết hợp một công nghệ mới với dữ liệu hệ thống liên lạc vệ tinh từ máy bay.

"Hai hệ thống hợp lại có thể được sử dụng để phát hiện, xác định và định vị MH370 trong quá trình bay vào Nam Ấn Độ Dương", ông nói.

Kỹ sư hàng không vũ trụ người Anh đã nghỉ hưu "rất tự tin" vào khả năng tìm thấy chiếc máy bay mất tích.

Theo ông, máy bay MH370 rơi vào khoảng 8h19 sáng 9/3/2014.

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn