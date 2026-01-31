Tìm người thân cho bé trai đi lạc từ Cà Mau lên Cần Thơ

Cháu bé cho biết tên là Bảo, nhà ở Cà Mau nhưng bị lạc lên xã Lâm Tân, TP Cần Thơ (khu vực giáp tỉnh Sóc Trăng cũ) được 2 tuần nay. Hiện, cháu Bảo đang được Công an xã Lâm Tân chăm sóc. Cháu Bảo không nhớ rõ địa chỉ nhà hay số điện thoại cha mẹ.

Cháu Bảo đang ở Công an xã Lâm Tân (TP Cần Thơ).

...

Công an xã Lâm Tâm thông báo, ai biết thông tin về người thân của cháu Bảo xin liên hệ đồng chí Sử, Trưởng Công an xã Lâm Tân; điện thoại 0889.918.928, để phối hợp đưa cháu về gia đình...

Tác giả: Văn Đức

Nguồn tin: Báo Công an Nhân dân