Hoa hậu Thuỳ Tiên, Quang Linh Vlogs, Hằng Du Mục bị tuyên 2 năm tù

HĐXX nhận định cáo trạng Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao truy tố các bị cáo về tội danh “Lừa dối khách hàng” là có cơ sở pháp luật, đúng người, đúng tội, không oan sai.

Theo HĐXX các bị cáo phạm tội thuộc trường hợp đồng phạm, có sự bàn bạc, phân công nhưng mang tính giản đơn, không có tổ chức chặt chẽ.

Các bị cáo (áo sơ mi) tại toà trong phiên xử chiều 19/11

Trong đó bị cáo Lê Tuấn Linh - đại diện pháp luật Công ty Chị Em Rọt đã ký ban hành bản tự công bố sản phẩm, chỉ đạo việc xây dựng kịch bản quảng cáo, đưa thông tin gian dối về nguyên liệu, công dụng sản phẩm kẹo Kera trên các nền tảng mạng xã hội.

Bị cáo Lê Thành Công (thành viên HĐQT Công ty Chị Em Rọt) là người có kiến thức, kinh nghiệm, hiểu biết trong lĩnh vực kinh doanh thuốc, thực phẩm. Bị cáo Công là người trực tiếp lên ý tưởng, trao đổi, thỏa thuận với Công ty Asia Life về sản xuất kẹo Kera; đồng thời tiếp nhận thông tin để truyền đạt lại cho các cổ đông là các bị cáo khác.

Bị cáo Nguyễn Thị Thái Hằng, tức Hằng Du Mục - Chủ tịch HĐQT Công ty Chị Em Rọt bị tuyên 2 năm tù

Các bị cáo: Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên, Nguyễn Thị Thái Hằng và Phạm Quang Linh là các KOL (người có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội) đã tham gia quay video quảng cáo, giới thiệu sản phẩm livestream bán hàng. Riêng bị cáo Thùy Tiên còn đại diện hình ảnh tham gia các sự kiện, hoạt động thiện nguyện của nhãn hàng và công ty.

Quá trình công bố sản phẩm và kinh doanh, các bị cáo đã “thổi phồng” kẹo Kera được làm từ 10 loại rau củ quả tươi tại vùng nguyên liệu đạt chuẩn VietGAP, có khả năng bổ sung chất xơ và vitamin, thậm chí mô tả “một viên tương đương một đĩa rau luộc”.

Từ tháng 12/2024 đến tháng 1/2025, nhóm bị cáo đã bán kẹo Kera cho hơn 56.000 khách hàng với tổng cộng 129.617 hộp, thu về hơn 17,5 tỷ đồng.

... Cùng tội danh "Lừa dối khách hàng" bị cáo Nguyễn Thúc Thuỳ Tiên cũng bị tuyên 2 năm tù

HĐXX nhận định hành vi của các bị cáo là nghiêm trọng, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế, quyền sở hữu và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng.

Sau khi xem xét tính chất, mức độ phạm tội cũng như tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân các bị cáo, HĐXX cho rằng cần áp dụng hình phạt nghiêm minh nhưng cũng mang tính nhân văn, có tác dụng giáo dục, cải tạo các bị cáo thành người có ích cho xã hội và phòng ngừa chung.

Vì các lẽ trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Lê Tuấn Linh 3 năm 3 tháng tù, phạt bổ sung 50 triệu đồng. Bị cáo Lê Thành Công bị tuyên phạt 3 năm tù, phạt bổ sung 50 triệu đồng.

Bị cáo Phạm Quang Linh bị tuyên 2 năm tù

Các bị cáo: Nguyễn Thúc Thủy Tiên, Nguyễn Thị Thái Hằng, Phạm Quang Linh bị tuyên phạt 2 năm tù, phạt bổ sung 50 triệu đồng về cùng tội danh “Lừa dối khách hàng”.

Về trách nhiệm dân sự, Tòa tuyên buộc các bị cáo liên đới nộp lại số tiền thu lợi bất chính hơn 12 tỷ đồng để nộp vào ngân sách Nhà nước. Đồng thời, duy trì lệnh phong tỏa tài khoản của 4 bị cáo với tổng số tiền trên 2,6 tỷ đồng để đảm bảo thi hành án.

Bị cáo Lê Tuấn Linh, Giám đốc Công ty Chị Em Rọt bị tuyên 3 năm 3 tháng tù - mức án cao nhất trong vụ án

Đối với hơn 56.000 khách hàng đã mua kẹo Kera từ Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị Em Rọt nhưng đến nay vẫn chưa liên hệ hoặc cung cấp tài liệu để được giải quyết quyền lợi, HĐXX tách phần này ra để giải quyết bằng vụ án dân sự khác theo quy định pháp luật khi có yêu cầu bồi thường.

Tác giả: Tỷ Huỳnh

Nguồn tin: vov.vn