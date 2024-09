Thủ tướng Phạm Minh Chính đến Yên Bái chỉ đạo ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ



Theo báo cáo của tỉnh Yên Bái, toàn tỉnh có 2.700 điểm sạt lở đất tại hầu hết các huyện, thị xã, thành phố; trong đó, riêng thành phố Yên Bái có gần 1.000 điểm. Đặc biệt, đã xảy ra sạt lở đất đặc biệt nghiêm trọng tại xã Tân Phượng, huyện Lục Yên làm 9 người chết.

Trên địa bàn tỉnh có 40 người chết, 4 người mất tích và 23 người bị thương. Trong đó, 38 người chết do sạt lở đất và 2 người chết do ngập lũ. Thiệt hại về nhà ở là 22.886 nhà, trong đó: 128 nhà bị sập đổ hoàn toàn; 75 nhà bị hư hỏng nặng; 874 nhà bị ảnh hưởng vì sạt lở; 298 nhà bị tốc mái; 21.511 nhà bị ngập nước

Ngay sau khi nước rút, tỉnh Yên Bái đã triển khai các biện pháp bình ổn giá cả hàng hóa, đáp ứng đầy đủ nhu yếu phẩm, nhu cầu nhiên liệu xăng, dầu cho người dân, máy móc, thiết bị; sớm khôi phục hệ thống điện sinh hoạt cho toàn bộ các hộ dân bị mất điện.

Các lực lượng tại chỗ và nhân dân các địa phương đã tổ chức hót dọn bùn đất, di chuyển đồ đạc, tài sản, dựng lại nhà cửa. Bố trí vị trí đổ thải hàng triệu tấn bùn, rác thải tại các địa điểm phù hợp. Đồng thời, lực lượng y tế đã phối hợp với các lực lượng tăng cường của tỉnh tổ chức phun tiêu độc khử trùng các khu vực bị ảnh hưởng.

Thủ tướng thăm hỏi chiến sĩ các lực lượng đang khắc phục thiên tai

Kiểm tra tình hình khắc phục hậu quả do lũ gây ra và thăm hỏi động viên người dân, lực lượng công an, quân đội, thanh niên tình nguyện, Thủ tướng Phạm Minh Chính xúc động gửi lời chia sẻ động viên bà con nhân dân và các lực lượng chức năng, Thủ tướng mong người dân sớm khắc phục hậu quả và vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, các lực lượng chức năng giúp đỡ bà con nhân dân, cùng nhân dân khắc phục hậu quả do lũ gây ra. Chia sẻ với lực lượng công an thành phố Yên Bái và lực lượng quân đội tại đây Thủ tướng mong các đồng chí mạnh khỏe, chân cứng đá mềm, vì nhân dân phục vụ.

"Tôi biểu dương tinh thần của các đồng chí khi có lệnh đã kịp thời triển khai ngay, hoạt động ngay, tuyên truyền ngay, động viên, giúp đỡ nhân dân kịp thời, tạo sự yên tâm cho người dân. Bây giờ mình tôi lại tập trung giúp đỡ nhân dân, vì nhân dân phục vụ. Cảm ơn các đồng chí"- Thủ tướng nói.

Thủ tướng thăm trường mầm non Ánh Dương

Đến thăm trường mầm non Hoa Lan, Mầm non Ánh Dương thành phố Yên Bái, nơi trong lúc cao điểm đã hỗ trợ cho hơn 170 người không có chỗ ở cư trú trong lúc cơn lũ quét qua Thủ tướng Phạm Minh Chính xúc động chia sẻ:

"Chia sẻ với gia đình bà con cô bác, các cô giáo, hiệu trưởng trong lúc khó khăn phát huy tinh thần tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm là rách nhiều, đùm bọc lẫn nhau, ai có điều kiện tốt hơn thì giúp đỡ người không có điều kiện, phải khắc phục làm sao cho các cháu nhanh chóng đến trường. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bác, các anh, các chị. Bà con yên tâm có cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, có đoàn thể, có công an quân đội luôn sẵn sàng giúp đỡ. Đây là lúc phải đoàn kết, dựa vào nhau. Đảng, Nhà nước luôn luôn quan tâm. Bà con thiếu gì thì đề nghị chính quyền, nhất là lương thực thực phẩm, thuốc men chữa bệnh."

Cuộc họp tại trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái

Tiếp đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến trụ sở Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái họp khẩn với lãnh đạo bộ ngành, và tỉnh Yên Bái

