Thi thể nữ không đầu, không chân dạt vào bãi biển là người Đà Nẵng, nghi bị giết

Phần thi thể nạn nhân trôi dạt vào bãi biển Quảng Nam - Ảnh: Người dân cung cấp

Liên quan đến thi thể nữ giới không đầu, không chân dạt vào bãi biển Quảng Nam cách đây vài ngày, theo nguồn tin của Tuổi Trẻ Online từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam, vụ việc vẫn đang được điều tra.

Phát hiện thi thể nữ không đầu dạt vào bờ biển Tình ở Quảng Nam, nghi vấn đây là vụ giết người

Xác minh ban đầu danh tính thi thể nữ giới này là người ở TP Đà Nẵng, qua dấu vết thu thập ban đầu nghi vấn đây là vụ giết người.

Nguồn tin cũng cho biết phải xét nghiệm ADN thi thể trên, cơ quan điều tra cũng đã mời người nghi vấn làm việc.

Như Tuổi Trẻ Online đưa tin, khoảng 8h40 ngày 10-2, Công an xã Tam Quang, huyện Núi Thành, Quảng Nam tiếp nhận tin báo của một người dân về việc phát hiện một phần thi thể người trôi dạt vào bờ biển Tình thuộc An Hải Đông, xã Tam Quang.

Thi thể này ban đầu được nhận định là nữ giới, phần thi thể không còn nguyên vẹn, chỉ còn từ phần bụng trở lên, không có đầu và chân.

Qua kiểm tra, trên cổ tay trái của thi thể có đeo 4 vòng lắc bạc và ngón áp út bàn tay trái có đeo nhẫn bạc, mặt nhẫn hình bông hoa có đính đá quý.

Thi thể này đang trong giai đoạn phân hủy. Sau khi phát hiện thi thể, Công an tỉnh Quảng Nam vào cuộc điều tra.

Tác giả: Lê Trung

Nguồn tin: Báo Tuổi Trẻ