Thêm giám đốc, phó giám đốc một trung tâm đăng kiểm bị bắt

Ngày 8-3, lãnh đạo Công an huyện Đông Anh (TP Hà Nội) cho biết cơ quan này vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Thành Chung (41 tuổi, trú tại huyện Mê Linh, TP Hà Nội), giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-07D (huyện Đông Anh), và Hoàng Tuấn Anh (40 tuổi, trú tại xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội), phó giám đốc trung tâm này, cùng 4 đăng kiểm viên để điều tra về hành vi Nhận hối lộ.

Theo Công an, trong quá trình điều tra lực lượng chức năng xác định, từ năm 2015 đến 2022, bị can Lê Thành Chung và Hoàng Tuấn Anh đã bàn bạc, thông đồng với cấp dưới, bỏ qua các lỗi vi phạm về đăng kiểm xe cơ giới thông thường (lỗi về đèn, phanh, khí thải) và bỏ qua lỗi về trọng tải đối với việc hoán cải cẩu, để nhận tiền từ khách hàng 100.000-200.000 đồng/xe. Số tiền nhận hối lộ lên đến hàng trăm triệu đồng, được các nghi phạm chia nhau theo tỉ lệ.

Thời gian gần đây, Công an Hà Nội liên tiếp phát hiện sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn. Trong ngày 7-3, công an đã yêu cầu Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 29-03V (phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP Hà Nội) tạm đóng cửa để phục vụ khám xét, làm rõ sai phạm tại đây.

Theo Công an Hà Nội, trên địa bàn có 31 trung tâm đăng kiểm song đã phát hiện tới 23 trung tâm đăng kiểm mắc sai phạm, 1 trung tâm tự đóng cửa. Trong quá trình điều tra, Công an đã khởi tố, bắt tạm giam hoặc tạm giữ hình sự hàng trăm bị can, nghi phạm để làm rõ các tội nhận hối lộ, giả mạo trong công tác.

