Thanh niên cầu hôn bạn gái rồi sát hại tại nhà nghỉ: Đã có 3 con, trước kia bỏ học để lấy vợ

Thời gian gần đây, sự việc Phan Văn Minh (27 tuổi), trú xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) ra tay sát hại người yêu là chị Y.H. (23 tuổi, trú huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum; tạm trú tại phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) tại một nhà nghỉ trên địa bàn thành phố gây xôn xao dư luận.

Đáng chú ý, ngay trước thời điểm gây án mạng kinh hoàng, Phan Văn Minh còn có màn cầu hôn chị H. đầy lãng mạn tại một nhà hàng.

Minh cầu hôn chị H. ngay trước thời điểm xảy ra án mạng



Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, lúc 10 giờ ngày 16/10, tại phòng số 6, nhà nghỉ T.B (đường Nguyễn Viết Xuân, thành phố Đà Năng), do mâu thuẫn tình cảm, Phan Văn Minh (mới từ tỉnh Kon Tum xuống Đà Nẵng vào ngày 14/10/2024) đã dùng 2 con dao đâm nhiều lần vào người chị Y.H khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Trao đổi với VietNamNet, ông P.V.T. (SN 1975, cha ruột Minh) cho biết, khi Minh đang học lớp 11, thông qua mạng xã hội đã quen một cô gái ở Gia Lai. Sau đó Minh bỏ học, cưới cô gái này. Hiện tại vợ chồng Minh có 3 con trai, cháu đầu học lớp 3, cháu tiếp theo học lớp 2 và cháu út 4 tuổi.

Theo ông T., sau khi lập gia đình, vợ chồng Minh ra ở riêng trong vườn nhà tại huyện Kon Rẫy. Gần 1 năm sau, gia đình nhỏ của Minh chuyển đến quê vợ sinh sống.

Từ đó, Minh đi làm nghề thợ mộc, nay đây mai đó, lâu lâu mới về thăm bố mẹ một lần. Bốn năm trước, vợ chồng Minh bất hòa nên sống ly thân, Minh đưa cháu đầu về nhờ ông bà nội chăm sóc.

Cách đây hơn 1 tuần, Minh đưa cháu thứ 2 về Kon Tum để làm căn cước công dân rồi lại đi, không ngờ Minh ra Đà Nẵng để gây ra sự việc.

Kể về thời khắc nhận hung tin, ông P.V.T. cho biết: “Khoảng 14h ngày 16/10, Minh gọi điện về nói với mẹ xin gặp bố kẻo không kịp. Khi tôi vừa cầm máy thì cháu nói đã uống thuốc diệt cỏ.

...

Tôi hỏi lý do vì sao thì Minh nói đã đâm chết người. Tôi cố gặng hỏi con đang ở đâu thì Minh không nói. Quá lo lắng, tôi khuyên cháu tìm công an, bệnh viện, chỗ nào gần nhất thì vào rửa ruột, có gì cứ bình tĩnh giải quyết, trước mắt là đến công an đầu thú”.

Phan Văn Minh bị bắt giữ



Về hoàn cảnh gia đình của chị H., báo Dân trí cho biết, bố chị H. là cán bộ xã vừa về hưu. Gia đình hoàn cảnh khó khăn nên khoảng 2 năm trước, chị H. cùng người chị xuống thành phố Đà Nẵng để tìm việc làm. Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Đội SOS Đà Nẵng đã hỗ trợ đưa thi thể chị H. về quê tại Kon Tum. Nạn nhân được gia đình an táng vào sáng 17/10.

Liên quan đến hung thủ gây án, báo Dân Việt cũng cho biết, sau khi gây án, M. rời khỏi nhà nghỉ với biểu hiện nghi vấn. Sau đó, M. đã gọi điện thoại báo cho người nhà nạn nhân là mình đã sát hại H. Gia đình nghe tin thì điện thoại báo công an và sau khi chủ nhà nghỉ lên kiểm tra thì thấy nạn nhân đã tử vong.

Sau khi thực hiện tội phạm, Minh điều khiển xe rời khỏi nhà nghỉ, lẩn trốn tại khu vực đồi núi thuộc xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam rồi uống thuốc diệt cỏ để tự vẫn.

Sau gần 4 giờ tiếp nhận thông tin và tiến hành các hoạt động điều tra, truy tìm thủ phạm, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương liên quan bắt giữ, đưa Phan Văn Minh đi cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Nam, sau đó chuyển về Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng tiếp tục điều trị.

Căn cứ vào tình hình sức khỏe của đối tượng, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng đã tống đạt các quyết định kể trên để tiếp tục điều tra và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Chiều 18/10, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can, thực hiện Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phan Văn Minh (27 tuổi), trú xã Tân Lập, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) về tội “Giết người”.

Tác giả: Phạm Trang (t/h)

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn